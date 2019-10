Ragazzo di 22 anni trovato in fin di vita sulla strada muore in ospedale

Indaga la Polizia di Stato sul giallo del ragazzo di 22 anni che questa mattina all’alba è stato trovato in fin di vita ai bordi di una strada nel quartiere di Rebbio, a Como, ed è morto poco dopo il ricovero all’ospedale Sant’Anna.

L’allarme è stato lanciato questa mattina, poco prima delle 6, da un automobilista che in via Pasquale Paoli ha notato il giovane a terra, esanime e con una ferita alla testa.

I soccorritori hanno trasportato il giovane in codice rosso all’Ospedale Sant’Anna, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile e il ragazzo non ce l’ha fatta.

La Polizia sta lavorando per ricostruire quanto accaduto, anche confidando sull’aiuto delle telecamere attive in zona.

Una delle ipotesi è che il giovane sia stato investito da un’auto pirata che lo ha poi lasciato agonizzante in via Paoli. Non si escludono però altre piste.