Da San Siro al cimitero vecchio, alla scoperta delle bellezze di Viggiù

Dalla chiesetta di San Siro alla Baraggia al suggestivo cimitero vecchio di Viggiù passando per il Roncolino, alla scoperta delle bellezze del borgo degli scultori.

E’ questa l’affascinante passeggiata organizzata dal Comune di Viggiù e dall’associazione Amici dei musei viggiutesi per domani venerdì 1° novembre.

Per chi vuole partecipare all’iniziativa – gratuita – il ritrovo è alle 14 davanti alla chiesa di San Siro alla Baraggia. In compagnia dello storico Beppe Galli e della presidente dell’associazione Amici dei musei viggiutesi Anastasia Avveduto si scopriranno storia e dettagli di luoghi di grande bellezza, nascosti a chi percorre le strade del paese in macchina.

Si consiglia un abbigliamento e scarpe comode e di raggiungere il luogo di ritrovo a piedi.

Per informazioni scrivere a: amicideimuseiviggiutesi@gmail.com oppure seguire la pagina Facebook Amici dei musei