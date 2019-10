Il weekend in Valceresio, tra i colori dell’autunno e tanti appuntamenti

Cinema e arte, musica e teatro, ma anche passeggiate tra nella natura sulle tracce dgli antichi abitanti della valle. E poi castagnate, presentazioni di libri e tanto altro.

L’ultimo fine settimana di ottobre in Valceresio è davvero ricchissimo di occasioni culturali, di svago e di relax tra lago e sentieri. Una bellezza per chi abita in valle e un’occasione per chi non conosce questo territorio di scoprirlo nella sua veste autunnale.

Per chi ama i libri due appuntamenti a Porto Ceresio (con la rassegna letteraria “Autunno in giallo” e a Viggiù, con la presentazione del libro di Marina Adotti che suggerisce itinerari poco noti raggiungibili in giornata da Varese.

Gli amanti della musica non potranno perdere il concerto offerto domenica pomeriggio dall’Accademia musicale di Porto Ceresio, con il duo formato da Daniele Lombardi al clarinetto e da Christian Cocolicchio alla chitarra, mentre per chi ama passeggiare nella natura domenica si potrà scegliere un’escursione sulle orme del Saltriosauro con gli Amici del Monte Orsa, a Saltrio, o una passeggiata sul sentiero paleontologico di Besano, con le Guide del Monte San Giorgio.

Non mancano le castagnate: sabato e domenica a Baraggia di Viggiù con la Filarmonica Puccini, e domenica pomeriggio ad Arcisate dopo la Camminata del cuore con l’associazione Genitori per la scuola.

Per gli appassionati d’arte due appuntamenti da segnalare: a Bisuschio una conferenza (venerdì alle 21 all’oratorio) e una mostra dedicata alle icone di Lina Delpero, e a Viggiù domenica l’inaugurazione della mostra personle dello scultore Ignazio Campagna al Museo Butti.

A Induno Olona nella giornata di sabato due iniziative dedicate all‘ambiente: una pulizia di boschi e sentieri del Monte Monarco aperta a tutti e la giornata del riuso, con cinque punti di raccolta per “lasciar andare” gli oggetti che non servono più.

Infine se vi va di andare al cinema, a Bisuschio venerdì sera lo offre l’Avis: proiettano “Il verdetto” ad ingresso gratuito.