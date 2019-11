I bimbi dell’asilo “accendono” la Pascoli per l’Open day

Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e genitori tutti invitati all’open day della primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo sabato 30 novembre, dalle ore 9.30 alle 11.30, per conoscere gli spazi della scuola, insegnanti e progetti guidati dagli studenti della scuola.

Ai bimbi dell’asilo che parteciperanno all’evento il compito di accendere presepe e albero di Natale preparati dagli alunni della Pascoli che poi, come piccoli ciceroni, guideranno la visita agli spazi della scuola prima di proporre delle attività sui progetti in corso: dalla Lingua dei nonni ai laboratori d’arte e musicale.

E prima dell’aperitivo offerto dal Comitato genitori, proiezione dei video realizzato per la “Varese design week 2019” intitolato “Past to future: lo sguardo che educa al bello”.

La scuola primaria Pascoli è in piazza Libertà 1, a Cazzago Brabbia.

Per maggiori info primariacazzagobr@istcomazzate.gov.it oppure 0332 964455.