La componentistica professionale per gli impianti elettrici

Civile o industriale che sia, l’impianto elettrico è un elemento essenziale per la gestione di qualsivoglia attività quotidiana di ciascuno di noi. Vediamo, perciò, che cos’è nello specifico e quali sono i suoi componenti principali.

È talmente utilizzato e importante per la gestione di tutte le nostre attività professionali o personali, da essere dato quasi per scontato. Stiamo parlando ovviamente dell’impianto elettrico e dei suoi molteplici elementi, indispensabili per la buona riuscita della nostra quotidianità.

Un sistema che ha quasi infiniti impieghi e per cui sono stati creati appositi componenti, delle attrezzature che svolgono compiti fondamentali e che si possono acquistare sia presso negozi fisici che online.

Impianto elettrico: caratteristiche e distinzioni

Accendere la luce, lavorare o giocare al computer, usare la lavatrice o la lavastoviglie; per non parlare degli uffici con stampanti e device elettronici di ogni tipo o, ancora, delle aziende dedite o meno alla produzione automatizzata: già da questo sintetico elenco è evidente quale sia il motivo per cui gli impianti elettrici sono fondamentali.

L’impianto elettrico è, infatti, quel sistema che permette di avere a completa disposizione la corrente elettrica per i più diversi utilizzi, all’interno di un qualsiasi edificio: casa, scuola, magazzini… Sebbene il funzionamento sia in linea teorica simile come principio di azione, si tende a distinguere i sistemi all’interno di due macro categorie:

Impianti civili : in cui rientrano le abitazioni private e gli edifici adibiti a uso pubblico;

: in cui rientrano le abitazioni private e gli edifici adibiti a uso pubblico; Impianti industriali: più complessi e articolati, collegati ai luoghi di lavoro come gli uffici o le aziende dedite alla produzione.

In entrambi i casi, sono in vigore leggi specifiche che definiscono i parametri generali e di sicurezza a cui fare riferimento per la realizzazione di un impianto elettrico. Per quanto riguarda l’Italia, per la progettazione, la creazione e il collaudo del sistema occorre affidarsi alle norme stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Impianto elettrico: i componenti essenziali

L’impianto elettrico, industriale o civile che sia, prevede alcuni componenti di base che sono imprescindibili per la sua corretta progettazione e il successivo funzionamento.

Innanzitutto, il primo elemento da prendere in considerazione è il centralino, il punto focale dell’intero impianto. Questo componente, infatti, consente di diffondere o bloccare il flusso di corrente elettrica connesso a una determinata utenza.

All’interno del quadro elettrico trovano spazio altri elementi che rivestono compiti di estrema importanza. Tra questi c’è sicuramente l’interruttore generale, noto anche come salvavita, destinato all’interruzione e al successivo ripristino della corrente. Questo componente può essere di due diversi tipi: differenziale o magnetotermico differenziale.

In aggiunta, viene inserita una serie di interruttori magnetotermici a valle che proteggono le linee sia dal cortocircuito che dal sovraccarico. È proprio dalle due opposte funzioni (magnetica e termica) che nasce il termine con cui vengono definiti questi strumenti. Gli interruttori magnetotermici vengono normalmente raggruppati per modelli e classi sulla base dell’utilizzo finale che se ne sceglie di fare. Per individuare il componente che fa al caso nostro dovremo, dunque, analizzare con attenzione le specifiche tecniche legate a ciascun elemento.

Oltre ai componenti sopra elencati, per un impianto elettrico completo occorre disporre di un contatore, delle condutture e dei cavi elettrici. Per concludere, bisognerà prevedere la presenza di un impianto di messa a terra e alcune cassette di derivazione.

In tutti i casi, per poter avere il nostro impianto elettrico perfettamente funzionante e sicuro dovremo sempre affidarci a un professionista qualificato, l’elettricista, che si occuper