Quasi in 500 per la sfida regionale Under 14 di spada e fioretto

Si sono disputate a Gerenzano, in provincia di Varese, le gare valide per la prima prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi di spada e fioretto. La gara ha visto una vastissima partecipazione di atleti e atlete under 14, con 488 iscritti tra spadisti e fiorettisti divisi in sei categorie.

Nel Fioretto femminile, vittoria per Amelie Maiocchi (Club Scherma Lame Oro) tra le Bambine, Giulia Fariello (SchermaBrescia) tra le Giovanissime e Sophie Bardes (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) tra le Ragazze/Allieve. Nel fioretto maschile, successi di Nicolò Rossi (SchermaBrescia) tra i Maschietti, Riccardo Arcaini (SchermaBrescia) tra i Giovanissimi e Mattia De Cristofaro (SchermaBrescia) tra i Ragazzi/Allievi.

Nella spada femminile vittorie per Cenname (San Paolo Milano) tra le Bambine, Gaia Olga Leocata (Circolo della Spada Mangiarotti) tra le Giovanissime, Elisa Chinnici (Bresso Associazione Schermistica) tra le Ragazze/Allieve. Nella spada maschile successi per Alessandro Gatti (Circolo della Spada M° Marcello Lodetti) tra i Maschietti, Riccardo Perrone (ProPatria 1883 Milano) tra i Giovanissimi ed Edoard Scavone (Bresso Associazione Schermistica) tra i Ragazzi/Allievi.

1A Prova Regionale GPG Lombardia

Fioretto femminile Bambine

FINALE

Maiocchi (Club Scherma Lame Oro) b. Macchi (Accademia Scherma Gallaratese) 10-9

SEMIFINALI

Maiocchi (Club Scherma Lame Oro) b. Molteni (Comense Scherma) 10-9

Macchi (Accademia Scherma Gallaratese) b. Romanazzi (Scherma Monza) 10-2

Classifica: 1. Maiocchi (Club Scherma Lame Oro), 2. Macchi (Accademia Scherma Gallaratese), 3. Molteni (Comense Scherma), 3. Romanazzi (Scherma Monza).

Fioretto femminile Giovanissime

FINALE

Fariello (SchermaBrescia) b. Marino (Scherma Desio) 10-6

SEMIFINALI

Fariello (SchermaBrescia) b. Campanale (Scherma Monza) 10-8

Marino (Scherma Desio) b. Mencarini (Scherma Monza) 10-8

Classifica: 1. Fariello (SchermaBrescia), 2. Marino (Scherma Desio), 3. Marino (Scherma Desio), 3. Mencarini (Scherma Monza).

Fioretto femminile Ragazze/Allieve

FINALE

Bardes (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) b. Pensa (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) 15-13

SEMIFINALI

Bardes (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) b. Piperno (Accademia Scherma Gallaratese) 15-4

Pensa (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) b. Marzari (Comense Scherma) 15-5

Classifica: 1. Bardes (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 2. Pensa (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 3. Piperno (Accademia Scherma Gallaratese), 3. Marzari (Comense Scherma).

Fioretto maschile Maschietti

FINALE

Rossi (SchermaBrescia) b. Rovaris (SchermaBrescia) 10-8

SEMIFINALI

Rossi (SchermaBrescia) b. Cortelezzi (Accademia Scherma Gallaratese) 10-5

Rovaris (SchermaBrescia) b. Tringali (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) 10-3

Classifica: 1. Rossi (SchermaBrescia), 2. Rovaris (SchermaBrescia), 3. Cortelezzi (Accademia Scherma Gallaratese), 3. Tringali (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio)

Fioretto maschile Giovanissimi

FINALE

Arcaini (SchermaBrescia) b. Turelli (SchermaBrescia) 10-5

SEMIFINALI

Arcaini (SchermaBrescia) b. Pinotti (Polisportiva Scherma Bergamo) 10-5

Turelli (SchermaBrescia) b. Perego (Bresso Associazione Schermistica) 10-4

Classifica: 1. Arcaini (SchermaBrescia), 2. Turelli (SchermaBrescia), 3. Pinotti (Polisportiva Scherma Bergamo), 3. Perego (Bresso Associazione Schermistica)

Fioretto maschile Ragazzi/Allievi

FINALE

De Cristofaro (SchermaBrescia) b. Sestagalli (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) 15-2

SEMIFINALI

De Cristofaro (SchermaBrescia) b. Pezzuto (Bresso Associazione Schermistica) 15-4

Sestagalli (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) b. Saponaro (Club Scherma Leonessa) 14-13

Classifica: 1. De Cristofaro (SchermaBrescia), 2. Sestagalli (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 3. Pezzuto (Bresso Associazione Schermistica), 3. Saponaro (Club Scherma Leonessa).

Spada femminile Bambine

FINALE

Cenname (San Paolo Milano) b. Morotti (Bergamascha Scherma Tenax) 9-8

SEMIFINALI

Cenname (San Paolo Milano) b. Limonta (Pro Patria 1883 Milano) 10-8

Morotti (Bergamascha Scherma Tenax) b. Benigni (Club Scherma Città dei Mille Bergamo) 10-3

Classifica: 1. Cenname (San Paolo Milano), 2. Morotti (Bergamascha Scherma Tenax), 3. Limonta (Pro Patria 1883 Milano), 3. Benigni (Club Scherma Città dei Mille Bergamo)

Spada femminile Giovanissime

FINALE

Leocata (Circolo della Spada Mangiarotti) b. Tarantini (MilanoScherma) 10-9

SEMIFINALI

Leocata (Circolo della Spada Mangiarotti) b. Vigorito (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) 10-6

Tarantini (MilanoScherma) b. Notarbartolo (MilanoScherma) 10-9

Classifica: 1. Leocata (Circolo della Spada Mangiarotti), 2. Tarantini (MilanoScherma), 3. Vigorito (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 3. Notarbartolo (MilanoScherma).

Spada femminile Ragazze/Allieve

FINALE

Chinnici (Bresso Associazione Schermistica) b. Amoruso (Circolo della Spada Magiarotti Milano) 15-12

SEMIFINALI

Chinnici (Bresso Associazione Schermistica) b. Chirico (Pro Patria 1883 Milano) 15-6

Amoruso (Circolo della Spada Magiarotti Milano) b. Cantatore (Club Scherma Sesto) 15-12

Classifica: 1. Chinnici (Bresso Associazione Schermistica), 2. Amoruso (Circolo della Spada Magiarotti Milano), 3. Chirico (Pro Patria 1883 Milano), 3. Cantatore (Club Scherma Sesto).

Spada maschile Maschietti

FINALE

Gatti (Circolo della Spada M° Marcello Lodetti) b. Acerbbis (Bergamasca Scherma Tenax) 10-4

SEMIFINALI

Gatti (Circolo della Spada M° Marcello Lodetti) b. Brignoli (Polisportiva Scherma Bergamo) 10-9

Acerbbis (Bergamasca Scherma Tenax) b. Lensi (Scherma Pavia) 10-6

Classifica: 1. Gatti (Circolo della Spada M° Marcello Lodetti), 2. Acerbbis (Bergamasca Scherma Tenax), 3. Brignoli (Polisportiva Scherma Bergamo), 3. Lensi (Scherma Pavia)

Spada maschile Giovanissimi

FINALE

Perrone (ProPatria 1883 Milano) b. Valenti (Polisportiva Scherma Bergamo) 10-5

SEMIFINALI

Perrone (ProPatria 1883 Milano) b. Acquati (Cus Pavia) 10-5

Valenti (Polisportiva Scherma Bergamo) b. Greco (Scherma Club Vigevano) 10-5

Classifica: 1. Perrone (ProPatria 1883 Milano), 2. Valenti (Polisportiva Scherma Bergamo), 3. Acquati (Cus Pavia), 3. Greco (Scherma Club Vigevano).

Spada maschile Ragazzi/Allievi

FINALE

Scavone (Bresso Associazione Schermistica) b. Ancona (Club Scherma Sesto) 15-12

SEMIFINALI

Scavone (Bresso Associazione Schermistica) b. D’Angelo (Club Scherma Città dei Mille) 15-7

Ancona (Club Scherma Sesto) b. Cinti (Club Scherma Sesto) 15-11

Classifica: 1. Scavone (Bresso Associazione Schermistica), 2. Ancona (Club Scherma Sesto), 3. D’Angelo (Club Scherma Città dei Mille), 3. Cinti (Club Scherma Sesto).