2020: il “Taccuin de Cuvi” parlerà dell’acqua

Si è detto di tutto e di più in questi anni nel “Taccuin de Cuvi”, perché non parlare anche dell’acqua?

Protagonista del Calendario Cuviese che ritorna a dicembre, confezionato con lo stile che lo contraddistingue da oltre vent’anni, sarà quindi l’ACQUA. Questo prezioso elemento, da sempre indispensabile sostentamento per la vita umana e della natura, fondamentale aiuto nel lavoro e preziosissima fonte di energia, ha permesso l’evolversi delle civiltà ma purtroppo é anche stata causa di enormi disastri e sciagure.



Petrarca, l’ha definita “dolce e fresca”; San Francesco “sorella umile e preziosa” ma la citazione del poeta messicano Octavio Paz, secondo cui “parla senza sosta ma non si ripete mai” ci sembra la piu’ idonea per presentare il nuovo calendario, perché proprio attraverso il suo incessante “parlare” a volte calmo, a volte impetuoso, il lettore potrà rivivere avvenimenti e riscoprire personaggi e curiosità che hanno fatto la storia delle comunità della Valcuvia.

Le pagine del prossimo “Tccuin de Cuvi 2020” racconteranno quanto l’acqua abbia inciso sulla vita delle nostre comunità: dalla geologia ai nostri corsi fluviali attuali lungo i quali i vari mulini ne hanno estratto l’energia per il lavoro dell’uomo, alle varie fontane e fontanili sparse per le strade o nei boschi a sostentamento dei viandanti, ad altre opere contemporanee dell’uomo come lavatoi, acquedotti, pozzi.

Troveranno spazio anche le tristi cronache delle varie calamità e inondazioni che nei secoli hanno colpito i nostri paesi con danni e disagi di varie entità.

Come dice, riassumendo, il sottotitolo sarà un anno per comprendere quanto l’acqua sia stata ed è virtuosa, operosa e dannosa.

Edito dalla Pro Loco di Cuvio con il patrocinio della Filarmonica Cuviese, l’almanacco cuviese continua ancora la sua pubblicazione, grazie al sostanzioso contributo di sponsor, di gruppi associativi come Comitato Feste Vergobbio e Centro Anziani “La Primavera” di Cuveglio, delle popolazioni di Cavona e Duno e di numerosissimi privati.

Quanto il “Taccuin” sia apprezzato e considerato un importante documento storico e culturale lo testimonia il fatto che sia un punto fermo della serata di particolare livello culturale durante la quale vi sarà anche l’esibizione della Filarmonica Cuviese, diretta dal M° Claudio Beltrame, nel tradizionale Concerto di Natale, inoltre l’Amministrazione comunale di Cuvio, consegnerà le borse di studio alla memoria del Comm. Giovanni Pancera: concorso riservato agli studenti frequentanti le scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Tutto l’evento, occasione per la collettività Cuviese di ritrovarsi per uno scambio di auguri, si svolgerà presso la Palestra delle Scuole Elementari di Cuvio,

Sabato 14 dicembre con inizio alle ore 21, al termine della manifestazione il calendario Cuviese per il 2020:

“PER PARLAR DELL’ACQUA”

Acqua virtuosa, acqua operosa, acqua dannosa sarà disponibile per tutti.