All’associazione nazionale carabinieri il premio Bontà

L’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia – U.N.C.I – Sezione provinciale di Varese ha raggiunto il traguardo dei cinque anni dalla sua costituzione avvenuta a Varese

Come da statuto il sodalizio ha assegnato l’annuale Premio Bontà istituendo per la prima volta anche il Premio Solidarietà.

Si è trattato di un evento di grande importanza ed intensità quello che si è svolto nei giorni scorsi a Villa Cagnola in Gazzada Schianno.

La cerimonia ha avuto due momenti distinti. Il primo in Sala Paolo VI ed il secondo in Sala Cagnola.

Quest’anno il Premio Bontà è stato assegnato a due associazioni molto attive della provincia di Varese:

A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri di Somma Lombardo, rappresentata dal presidente Domenico Rossi e dal vice presidente Alberto Marino, per il lavoro svolto sul territorio in tema di sicurezza di bambini e giovani nei pressi delle scuole, di presenza e assistenza in manifestazioni ricreative per la cittadinanza, di vigilanza durante le visite al Castello Visconti di San Vito, di collaborazione con la Protezione Civile di alcuni Comuni vicini. Di particolare rilievo è il rapporto con le autorità amministrative della Città di Somma Lombardo che hanno concesso spazi gli uffici dell’Associazione proprio nel prestigioso Palazzo Comunale.

La seconda associazione è l’A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, rappresentata dal vice presidente Claudio Berlusconi e dal consigliere Timi Marinai, per il servizio alla cittadinanza e a tante scuole pubbliche e private ed agli studenti per gli interessantissimi incontri sulla legalità e sulla giustizia anche con la partecipazione di grandi personaggi di vari settori.

Il Premio Solidarietà, di nuova istituzione, è stato consegnato a due cittadini che rappresentano veri esempi di solidarietà.

Carlo Bertani, impegnato nella solidarietà e nella pace. Da oltre un decennio coordina la manifestazione Poster per la Pace per il Distretto 108 Ib1 – Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza e Brianza e una parte dell’Altomilanese – appartenente al Lions Clubs International, la più grande organizzazione di servizio al mondo presente in 210 Paesi. Si tratta di un concorso per bambini e giovani che a vari stadi territoriali coinvolge Club, Distretti e Stati in tutto il mondo per rappresentare con disegni e dipinti il Bene prezioso che è la Pace. Carlo Bertani collabora con la Cooperativa Il Sorriso e con i Soci del Lions Club Como Host è attivo nella lotta al bullismo e nel sostegno all’emarginazione.

Giuseppe Niesi, imprenditore di successo e socio di U.N.C.I. Varese, sostiene molte iniziative ed attività nel campo dello sport, dell’integrazione culturale, della disabilità, del sociale anche con Comunità in paesi africani ed asiatici. Annualmente organizza un grande concerto musicale benefico presso la propria casa a Marchirolo ospitando tutta la cittadinanza che ha interesse e desiderio di partecipare.

Monsignor Eros Macchi, Direttore del Centro Villa Cagnola, ha portato il proprio saluto ed apprezzamento per la valida iniziativa comunicando anche il saluto del Presidente il Vescovo Monsignor Luigi Stucchi.

La serata ha avuto un altro momento importante con l’ingresso di tre nuovi soci impegnati professionalmente in diverse attività: Giovanni Benedetti, Alan Cajola e Gianluca Franchi. Vanno ad incrementare il buon numero di soci già presenti nella sezione varesina di U.N.C.I.