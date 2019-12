I bambini di Malnate abbattono muri e costruiscono ponti

Anche quest’anno i bambini di Malnate hanno celebrato con una mattinata molto intensa e partecipata la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

Questa mattina i rappresentanti del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini e la classe 5A, in rappresentanza delle scuole malnatesi, hanno partecipato all’iniziativa promossa per il quinto anno consecutivo dall’Assessorato ai servizi sociali e dalla Città dei bambini in collaborazione con Aila – Associazione Italiana lotta agli abusi e con la Cooperativa La Finestra.

Con grande attenzione e partecipazione i bambini hanno seguito le slide preparate da Aila sul tema “Abbattiamo tutti i muri (visibili e invisibili)” e hanno discusso di pregiudizi e diritti, barriere architettoniche e barriere meno fisiche ma altrettanto ingombranti, e di come sia necessario abbattere questi “muri” per garantire a tutti di vivere con pari dignità e pari diritti. Temi che potrebbero sembrare troppo “grandi” per bambini della scuola elementare, ma con cui i piccoli studenti malnatesi hanno dimostrato di avere molta dimestichezza, intervenendo in modo intelligente e preciso. Il frutto di un grande lavoro fatto in classe con le insegnanti che da anni a Malnate lavorano su questi temi.

A dialogare con loro Lidia Buzzi, Ada Orsatti, Nicola De Luca e Natalia Rovera di Aila, Davide e Dario della Cooperativa “La Finestra” che hanno portato la loro testimonianza, l’assessore ai servizi sociali Maria Croci e la coordinatrice Lucia Puovolo che hanno stimolato la riflessione dei bambini sull’importanza di abbattere i muri fisici, mentali e normativi ancora esistenti, per garantire a tutti (disabili e non) di vivere meglio. I ragazzi hanno presentato un loro lavoro su questi temi: due cartelloni, uno con un muro costruito con tutte le parole che ostacolano il cammino verso una società più giusta, e l’altro con un ponte, realizzato con “mattoni” rappresentati da parole positive.

La mattina si è chiusa con la consueta “passerella” per Nessie, il cane guida di Ada Orsatti, la presidente di Aila cieca da molti anni dopo un brutto incidente stradale. Dopo aver mostrato ai bambini l’importantissimo lavoro che svolge nell’accompagnare Ada ogni giorno, la bellissima Nessie si è goduta le coccole e l’entusiasmo dei bambini.