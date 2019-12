Il Castello Gamba diventa Château Noël

Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio – escluso il giorno di Natale – il Parco del Castello Gamba (Châtillon, Valle d’Aosta) si trasforma in un magico villaggio di Natale.

Chateau Noel offre una formula di intrattenimento per i bambini che, accompagnati dalle proprie famiglie, potranno assistere a spettacoli in un racconto di Natale che si allontana da tutti i cliché.

L’appuntamento sarà a partire dalle ore 16 fino alle 19. Chateau Noel darà la possibilità di partecipare a diversi laboratori: ci sarà un laboratorio dedicato alla robotica dal nome “Robottiamo insieme”, che è stato creato in collaborazione con la Biblioteca di Saint-Vincent e sarà possibile parteciparvi il weekend prossimo e Sabato 4 Gennaio 2020 dalle ore 16 e dalle 17.30 per un massimo di 20 persone a turno.

Si potrà partecipare anche ad un laboratorio che vedrà come protagonisti i mattoncini LEGO dove i bambini potranno sbizzarrirsi con la propria fantasia costruendo un ricordo personale da portare a casa. Questa seconda attività prende il nome di “Impariamo insieme” e si terrà domenica 5 Gennaio 2020 anch’esso suddiviso in due turni, dalle ore 16 e dalle ore 17.30 con un numero massimo di 20 persone.

Inoltre, non mancheranno Ateliers creativi dedicati all’arte e alla pittura e un terzo laboratorio per bambini “la neve al Gamba: arte in un fiocco” a cura dell’area didattica del Castello Gamba. Due sono i turni ai quali si potrà aderire: alle 16 e alle 17.30 per un massimo di 25 partecipanti da 6 ai 12 anni. Ricordiamo che sarà anche possibile osservare l’interessante mostra dedicata ai principali e più famosi giochi prodotti nel tempo, a cura dell’Associazione Piemonte Bricks LUG: L’ingresso al Parco e alle animazioni al suo interno è libero mentre, per tutti coloro che saranno interessati a visitare la mostra di creazioni originali targate mattoncini LEGO all’interno del Castello e prendere parte ai laboratori, il costo è di 3 euro a persona.

L’ingresso ai laboratori è su prenotazione da effettuarsi presso l’Office du Tourisme di Saint Vincent: 0166.512239