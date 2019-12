Concerto natalizio all’ospedale di Circolo

Tradizionale concerto di Natale in Ospedale, che quest’anno fa parte della rassegna MI FA SOL BENE organizzata dalla Fondazione Il Circolo della Bontà.

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre, alle ore 16.00, nella Hall dell’Ospedale di Circolo.

Come ogni anno, il concerto di Natale vuole essere l’occasione non solo per ritrovarsi insieme e scambiarsi gli auguri di Natale, ma anche per ringraziare in un’atmosfera gioiosa tutti coloro che, come volontari o come benefattori, hanno contribuito ad aiutare l’Azienda Sociosanitaria ad offrire un servizio sempre migliore ai propri pazienti.

Quest’anno si esibiranno Luca Fraula al pianoforte, Luca Pedroni alla chitarra, Francesca Morandi al basso, Marco Mengoni alla batteria e Irene Antonazzo, voce.