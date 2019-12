Imbocca i binari al posto della strada, treni bloccati

Ha sbagliato strada, imboccando i binari al posto della strada. È questo quello che sembra sia successo nella serata del 26 dicembre a Sangiano, dove un’auto è rimasta incastrata sui binari a pochi metri da un passaggio a livello.

È successo introno alle 19.30 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono stati chiamati per andare ad intervenire sulla SP 32 dir (via Vittorio Veneto). Sul posto la squadra è intervenuta con un’autopompa per recuperare il veicolo, rimasto incastrato tra i binari.

Nel frattempo ovviamente la circolazione sulla linea ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per permettere le operazioni di recupero. I vigili del fuoco hanno così rimosso il veicolo in sicurezza, permettendo così il ripristino della circolazione.