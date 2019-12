La Bibbia riveduta e corretta dagli Oblivion

Il terzo appuntamento della Stagione teatrale alle Arti promette una serata spumeggiante. Martedì 10 e mercoledì 11 sono infatti di scena gli Oblivion che si mettono alla prova con brani e spartiti musicali del tutto inediti, in una sorta di musical ricercato con spunti da teatro-canzone, da spettacolo di varietà, persino da antica rivista. Sempre però con estrema misura, tanto che la critica ha parlato più che di cabaret, di teatro musicale d’elite.

Il racconto rimanda alla Germania del 1455, quando Gutemberg inventa la stampa a caratteri mobili, creando l’editoria e inaugurando di fatto l’età moderna.

Quando Gutemberg sta per scegliere il primo titolo da stampare, la Bibbia, si presenta il Signore stesso, che aspettava da millenni questo momento per una diffusione accurata in tutte le case del mondo, tanto da poter essere considerato il più grande scrittore della storia.

Nasce però tra l’Autore e l’editore un braccio di ferro per la scelta e il modo di raccontare le vicende dell’Antico e del Nuovo testamento, a partire dalla creazione del mondo…

La regia dello spettacolo è a cura di Giorgio Gallione, vero esperto nel connubio tra diversi generi letterari e teatrali.

Per le due serate sono in vendita, presso la cassa del Teatro delle Arti, i biglietti dalle 17.30 in poi.