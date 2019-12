La facciata del municipio diventa calendario dell’avvento

«Ma allora è vero!», dice il bambino.

«Certo che è vero», risponde il signore senza barba che si atteggia da Babbo Natale mentre lega i regali qui a un lampione, là al balcone sporgente di una casa.

Tutta la strada ne è piena e il piccolo, che tiene la mano al papà, si avvia verso casa con l’idea di scrivere una letterina di fronte al camino.

Sembra una favola, ma è accaduto davvero, e quel bambino sempre nel cuore si porterà il ricordo di un Natale speciale. Succede a Orino, piccolo borgo della Valcuvia che in questi giorni si è trasformato in un “paese dei balocchi”: regali appesi in ogni strada del centro storico di mille forme e colori e poi, arrivati in piazza, la ciliegina sulla torta: la facciata del municipio che si è trasformato in un mega “calendario dell’avvento” dove le finestrelle da aprire sono le ante delle persiane sulla facciata.

Quella di destra al primo piano segna il 4 di dicembre, la sinistra il 5 e così via fino al fatidico 24.

Dietro ogni persiana si nasconde un disegno a tema realizzato dai componenti del “Gruppo giovani” del paese, ragazzi che insieme alle associazioni – tra le quali figura il mitico “Inter club” che ha la sede proprio dietro al Palazzo – hanno reso possibile questa piccola magia.

E ora il Comune, tappa solitamente di passaggi per chiedere lumi su tasse, certificati e carte d’indennità è divenuto meta di un piccolo pellegrinaggio con bimbi e genitori che vanno a guardarsi di giorno in giorno quale disegno nasconda la finestra dell’avvento.

Manca solo una cosa, per fare davvero Natale: l’albero. «Infatti, domenica lo posizioneremo in mezzo alla piazza. Allora sarà davvero Natale», chiosa soddisfatto il sindaco Cesare Moia.