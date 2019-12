In molti per ricordare Anna Cinelli

Nata a Varese, ma di adozione saronnese, Anna Cinelli ha certamente lasciato un segno nella comunità all’interno della quale viveva e a testimoniarlo sono state le decide e decine di persone presenti ieri alla serata organizzata in sua memoria. Scomparsa improvvisamente lo scorso ottobre, gli amici e i colleghi di Anna hanno voluto ricordare non solo la sua passione e l’impegno per la politica, per la città che amava ma anche il suo impegno civile all’interno dell’associazione Rete Rosa e della onlus Auser.

Presente all’evento anche l’ex sindaco Luciano Porro, che ha voluto salutare la collega scomparsa: ‘Mi piace ricordare Anna per il suo stile, deciso ma sempre educato e mai prevaricatore. Oggi spesso la politica mostra il suo lato peggiore; Anna non era così, perché durante la nostra esperienza politica ha in primo luogo dato esempio di buona politica, lasciando una vera e propria un’impronta, un segno. Il fatto che questa sera siamo qui in tanti, testimonia che l’esempio di Anna vive nei nostri cuori’