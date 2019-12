“Un poster per la pace” dai giovani studenti saronnesi

E’ stata inaugurata sabato 30 novembre, nell’atrio del Municipio di Saronno, la mostra-concorso “Un poster per la pace”. Un’iniziativa che rappresenta l’ultimo degli eventi del mese di novembre per la rassegna “Diritti in gioco”, proposta dall’assessorato alla Cultura di Saronno, in onore del trentesimo anniversario della Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia, stipulata dall’ONU nel 1989: uno strumento giuridico che ha segnato un cambiamento radicale, garantendo ai bambini alcuni diritti impensabili fino a 30 anni prima, divenuto il trattato internazionale più ampiamente ratificato della storia, con 194 Paesi aderenti.

La mostra-concorso è un’attività che il Lions Club propone da 32 anni, e da oltre 10 anni sul territorio saronnese: il tema è quello della pace in tutte le sue connotazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti su un aspetto delicato e sempre attuale.

La mostra consiste nell’esposizione, presso l’atrio del Comune di Saronno e che terminerà il 14 dicembre, di alcuni bozzetti e lavori artistici a tema realizzati dai ragazzi delle sei scuole medie di Saronno, con l’ausilio dei rispettivi insegnanti di educazione artistica. Ognuna delle sei scuole coinvolte eleggerà quindi il disegno ritenuto migliore e maggiormente significativo: i ragazzi autori dei sei lavori selezionati verranno premiati, a maggio, con un riconoscimento cittadino. Infine, solo per uno dei “vincitori” e che verrà eletto direttamente da Lions Club, ci sarà la grande opportunità di partecipare ad un concorso che si sviluppa in primis a livello distrettuale, poi regionale e per diventare infine un vero e proprio concorso a livello mondiale. Il concorso coinvolgerà 24 ragazzi di tutto il mondo e terminerà con la premiazione che avverrà direttamente nella sede operativa principale dell’associazione Lions Club, presso gli edifici dell’ONU.