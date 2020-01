“Aggredito in via Como, quella strada fa paura”

Il nostro lettore Marco, da Varese, ci scrive per denunciare un brutto episodio che gli è accaduto lunedì sera a Varese.

«Nella serata di lunedì alle 20.30 circa sono stato “aggredito” in via Como a Varese da un folle a petto nudo con due tagli (autoinflitti) sul petto e con in mezzo ai pantaloni un coltello da cucina con il quale ha tentato di accoltellarmi – racconta Marco – La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente arrestando il delinquente».

«La cosa più grave? Sembrerebbe che la telecamera di fronte all’ingresso del negozio di kebab non sia funzionante! – prosegue il lettore – Ogni sera torno da Milano e devo attraversare quella via, credo sia assurdo che, alla luce dei fatti che accadono frequentemente in quella zona, non ci sia un presidio permanente di forze dell’ordine che possano garantire la sicurezza dei cittadini».