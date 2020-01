Alla pasticceria di Davide Pisano un premio mondiale

Un grande riconoscimento per la Pasticceria di Davide Pisano di Venegono Superiore. Il pasticcere infatti, nella mattina di oggi ha vinto il campionato mondiale del concorso “The star of sugar”, organizzato all’interno della fiera “Sigep – The sweetest business experience” in corso a Rimini.

Il pasticcere è stato selezionato come rappresentante dell’Italia e con la sua torta è riuscito a conquistarsi il podio: «Una vittoria inaspettata, i concorrenti sono fortissimi e arrivano da tutto il mondo. In questo tipo di campionati vince chi riesci a fare meno errori e ad accettare la sfida proposta dai giurati», racconta Pisano dalla fiera. Ai maestri del dolce infatti, è stato chiesto di realizzare una torta “da viaggio”, ovvero che mantenesse la stessa consistenza per cinque giorni.

Davide Pisano, che gestisce la pasticceria di Venegono dal 2007 insieme alla moglie, ha presentato un pezzo artistico in zucchero e una cake al cioccolato con farcitura di fragole e lamponi decorata con gelatina di frutta, passion fuit e lamponi. Una bella soddisfazione dunque per una realtà varesotta che rappresenta l’Italia in un campionato mondiale.