La UYBA vola alle final four di Coppa Italia

Missione compiuta per la UYBA che tra le mura del Palayamamay liquida velocemente Il Bisonte di Firenze, vincendo per 3-0 (25-13, 25-16, 25-18) i quarti di finale di Coppa Italia e accedendo alla semifinale di sabato 1 febbraio contro la vincitrice della sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Saugella Team Monza (ancora in corso).

Una partita quasi a senso unico nel primo set con le farfalle che hanno dominato dal primo minuto, mentre nel secondo e nel terzo le ragazze di coach Caprara hanno provato a reagire, dovendo però arrendersi alla carica della UYBA, scesa in campo con la voglia di conquistare un posto nelle finali.

MVP della serata è il libero bustocco Giulia Leonardi, che termina con il 75% di ricezione perfetta. Top scorer è Lowe con 17 punti, seguita da Washington (12 punti, 2 ace, 4 muri dei 7 totali di squadra). Bene anche Herbots (8 punti, 2 ace), Gennari (6 punti) e Villani (6 punti, 1 muro).

Una prestazione corale di grande spessore per le biancorosse che stanno dimostrando di essere un bel gruppo e che nonostante i numerosi impegni, tra campionato, CEV e Coppa Italia, stanno tenendo un ritmo altissimo.

Alla fine del match una sorridente Leonardi dà appuntamento a tutti alla semifinale di sabato: “All’inizio della partita eravamo tese perché ci tenevamo tantissimo a conquistare la finale al pala. Siamo partite cariche, con gli occhi della tigre. Siamo riuscite a tratti a giocare una bella pallavolo e a tenere una buona media. Ci stiamo allenando tantissimo e questo ci sta premiando. Ce la stiamo mettendo tutta; per noi questa settimana è importantissima. Da domani saremo in palestra a preparare la partita di sabato. Vogliamo vedere un Palayamamay pieno”.

Le altre due formazioni a conquistare la Final Four di Coppa Italia sono la Imoco Volley Conegliano (vincente nei quarti contro la Reale Mutua Fenera Chieri) e la Savino del Bene Scandicci (che ha liquidato in tre set la èpiù Pomì Casalmaggiore). Appuntamento dunque sabato 1 febbraio, dalle ore 18 per le semifinali e domenica 2 per la finalissima.

La partita

Coach Lavarini schiera Orro in regia, Lowe opposto, Gennari e Herbots in attacco, Washington e Bonifacio al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre con il vantaggio di 9-5 per la UYBA che è partita con grande convinzione dettando da subito il ritmo del gioco. La partita regala anche azioni lunghe e spettacolari, anche se le padrone di casa volano veloci sul 20-9, proiettate verso una facile vittoria del set che si chiude con l’ace di Gennari (25-13).

Il secondo parziale si apre in equilibrio con le ragazze di Firenze che sembrano aver trovato un po’ di convinzione nei propri mezzi. Le due formazioni di rincorrono punto a punto con azioni lunghe che esaltano i tifosi presenti al palazzetto (11-11). Approfittando di un paio di distrazioni delle toscane, la UYBA prova a guadagnare terreno e trova il +3 (14-11). Le ragazze di coach Caprara iniziano a sbagliare tanto e le biancorosse ne approfittano per correre sul 22-13. Proprio un errore in battute delle ospiti regala il 25-16 finale.

Nella terza frazione coach Lavarini schiera Villani su Gennari e le biancorosse iniziano ancora di corsa, portandosi sul 7-1. Firenze prova a rispondere e cerca di recuperare almeno parte dello svantaggio (13-9). La UYBA è scatenata, con Herbots e Lowe che sono inarrestabili. Le ragazze di coach Caprara ci provano ma c’è troppa Busto in campo (21-15). Il murone di Lowe chiude set e partita 25-18.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-13, 25-16, 25-18)

UYBA: Washington 12, Bici, Herbots 8, Simin, Gennari 6, Cumino ne, Orro 3, Leonardi (L), Villani 6, Lowe 17, Piccinini ne, Bonifacio S. 4, Bonifacio G. (L2) ne, Berti ne.

Il Bisonte: Santana, Alberti 4, Poll 1, Foecke 8, Daalderop 5, De Nardi (L2) ne, Turco ne, Fahr 7, Dijkema 1, Nwakalor 5, Venturi (L), Maglio.

Arbitri: Sessolo Maurina, Bassan Fabio

Note. UYBA: ace 5, errori 4, muri 7. Firenze: ace 0, errori 9, muri 5. Durata set: 24′ 21′ 23′. Spettatori: 2011