Mariangela Martino porta in tour il suo “Riso al latte”

Proseguono anche per il 2020 gli spettacoli della Compagnia Mariangela Martino. Dopo la riproposizione de “Monologo sul Male” avvenuto in occasione del Giorno della Memoria lo scorso sabato 26 gennaio a Nerviano, l’attrice porterà sui palchi di tutta la Lombardia “Riso al Latte”, spettacolo satirico che racconta le conseguenza dell’ingresso, definitivo e senza alcuna possibilità di ritorno, nel mondo degli adulti. La tournée si aprirà domani a Gallarate, circolo Arci Cuac per chiudere poi al teatro Santamanzio di Travedona il 14 marzo; nel mezzo invece, due tappe a Seriate e Bregnano tra il bergamasco e Como.

Ma non solo i monologhi satirici di “Riso al Latte”, la compagnia allestirà infatti anche lo spettacolo “piccolo teatro per bambini curiosi” come simpatica anteprima per cinema per ragazzi al Teatro Nuovo di Varese in un doppio appuntamento: il primo sarà questa domenica, 2 febbraio, in occasione della proiezioni di “Ploi” mentre la replica è prevista il 10 maggio come anteprima del film “Artic – Un’avventura glaciale”.

IL PROGRAMMA:

RISO AL LATTE:

31 gennaio – Arci cuac di Gallarate

21 febbraio – Cineteatro Gavazzeni, Seriate (Bergamo)

1 marzo – Cooperativa San Giorgio, Bregnano (Como)

14 marzo – Teatro Santamanzio Travedona Monate.

PICCOLO TEATRO PER BAMBINI CURIOSI:

2 febbraio e 10 maggio, Teatro Nuovo di Varese, prima del cinema ragazzi