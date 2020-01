Come trovare lavoro: consigli e “trucchi” in Sala consiliare

Il Comune di Cantello e Mestieri Lombardia – la rete regionale di Agenzie per il lavoro accreditate da Regione Lombardia ed autorizzate dal Ministero del Lavoro – organizzano un incontro informativo per le famiglie e i cittadini disoccupati.

L’incontro si terrà venerdì 31 gennaio alle 18,30 nella Sala consiliare del Comune.

Gli esperti di Mestieri Lombardia illustreranno le opportunità che possono trovare al Punto Lavoro attivo presso il Comune di Cantello, ma parleranno anche di disagio sociale e lavoro, spiegheranno come funzionano le agenzie della rete regionale, cos’è il Punto Lavoro e come funziona il sistema Dote Lavoro in Lombardia, presentando anche una serie di casi reali.

All’incontro – aperto a tutti – parteciperanno il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Cantello Genziana Malnati, la responsabile dell’Area sociale del Comune Anna Scotti, il responsabile di Como e Varese, di Mestieri Lombardia: Pierluigi Genduso Arrighi; il tutor e psicologo di Mestieri Lombardia Davide Bareggi e Monica Cantaluppi, referente di Mestieri Lombardia per quanto riguarda i bandi regionali.

