Il Weekend dei piccoli: scoperte, creatività e memoria

L’ultimo fine settimana di gennaio promette un cielo sereno e temperature non troppo rigide lasciando le famiglie libere di scegliere, o di alternare, gite fuori porta e piccole escursioni a momenti di creatività e spettacolo per divertirsi assieme ai bambini.

Spettacoli

Varese: parte domenica pomeriggio con l’evento gratuito “La parola al signor Rodari” la “Stagione dei piccoli” del Teatro Apollonio. Una rassegna di “animazioni e laboratori per bambini e adulti insieme” con Betty e Chicco Colombo > Scopri di più

Busto Arsizio: doppio spettacolo sabato pomeriggio alle ore 15.30 e 18 al Teatro Fratello Sole con lo spettacolo comico “Dinosauri vivi” > L’appuntamento

Varese: il Cinema teatro Novo di viale dei Mille domenica ospita lo spettacolo comico Dinosauri vivi alle 11 e alle 16

Laboratori

Varese: “La memoria è cosa viva” è il titolo dell’incontro gratuito con la scrittrice Elisa Castiglioni promosso dalla libreria Potere ai bambini per il pomeriggio di venerdì, in occasione della Giornata della Memoria > Leggi di più

Marchirolo: iniziano sabato mattina da “Che sapore ha la luna?” gli appuntamenti del 2020 della Biblioteca comunale con i #piccolilettoriforti (0-6 anni) di Nati per leggere > L’articolo

Gallarate: sabato pomeriggio la Biblioteca civica Luigi Majno dedica ai bambini il primo di due laboratori sperimentali sui “I libri illeggibili di Munari” > Scopri di più

Varese: sabato pomeriggio alle ore 15.30 la Biblioteca dei Ragazzi di via Cairoli ospita l’autore Fabio Maltagliati per la presentazione del libro “Il varco infernale”, romanzo giallo per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni

Escursioni

Besano: le Guide ufficiali del Monte San Giorgio organizzano per domenica mattina “Fossili a km zero”, un’escursione allo scavo archeologico di Rio Ponticelli, da poco tirato a lucido, seguito da una visita al guidata al museo. Ritrovo alle ore 9 al parcheggio del Monte San Giorgio > L’evento

Ganna: in questi giorni la torbiera è ghiacciata, tutta ricoperta di uno spesso strato di acqua rigida e liscia che richiama centinaia di persone per scivolare con i pattini immersi nella natura > Scopri di più



Oasi Zegna (Biella): nuovo appuntamento sabato con le “ciaspolate” in compagnia delle guide naturalistiche di Overalp lungo i bianchi sentieri dell’Oasi Zegna > Come partecipare

Incontri per mamma e papà

Azzate: “L’intero villaggio attorno al suo cucciolo” è il titolo dell’incontro gratuito con la pedagogista Roberta Broggi, in programma per venerdì mattina alle ore 10 nella sede dell’associazione Mamme in cerchio > Qui l’articolo

Castellanza: venerdì sera il Teatro di via Dante ospita l’incontro “Di leucemia infantile si può guarire!” organizzato dall’associazione il Prisma e dal Comitato Maria Letizia Verga > Leggi qui

Porto Ceresio: SOS Valceresio propone l’iniziativa “Weekend SalvaVita”. Due giornate di corso sul pronto intervento anche pediatrico rivolte ai cittadini per promuovere la cultura del soccorso > L’iniziativa

Varese: sabato sera al teatro Apollonio c’è la tredicesima edizione di “Bande in concerto” per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli e il suo impegno per l’oncologia pediatrica > L’articolo

Canegrate: l’incontro con Francesca Maisano, coautrice del libro “L’età dei bulli” è per lunedì sera alle ore 21 nel salone del Polo culturale > Scopri di più