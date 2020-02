Aumenti congelati, i dipendenti del Comune in presidio

Mediazione fallita, comune e dipendenti ai ferri corti sulla questione delle progressioni orizzontali. Scatta la mobilitazione e mercoledì 19 febbraio, dalle 10,00 alle 12,00 si terrà un’assemblea/presidio davanti al comune in via f.lli d’Italia, indetta dalla rappresentanza sindacale unitaria del comune di Busto per il mancato rispetto degli accordi, da parte dell’amministrazione, in relazioni alle progressioni orizzontali e altre problematiche.

LA STORIA