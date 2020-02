“Canteremo in St Patrick con uno Stradivari del Settecento”

Uno Stradivari del 1730 suonerà nella prestigiosa cattedrale di St Patrick a New York, la chiesa più importante della città e tra i loghi di riferimento per la religione cattolica negli Stati Uniti. L’evento è in programma nel pomeriggio del prossimo 28 febbraio. Ad accompagnare il violino, un gioiello dell’arte liutaria italiana, assicurato per dieci milioni di euro, i musicisti dell’Accademia concertante d’archi di Milano e quattro cori: Accademia, Vallongina, San Leonardo Murialdo e le formazione Ars Nova Choir di Cerro Maggiore.

A dirigere gli artisti sarà il maestro Mauro Ivano Benaglia, direttore d’orchestra e presidente dell’Accademia milanese mentre lo Stradivari sarà affidato al talento del giovane maestro Lorenzo Meraviglia. Il concerto in St Patrick sarà la prima tappa di una piccola tournée newyorkese: seguirà infatti, in serata, l’appuntamento alla Chiesa di Our Lady of Pompei. Il programma prevede la Messa in G dur di Schubert per soli, coro e orchestra, Ave verum corpus di Mozart e alcuni pezzi tratti dal Gloria di Vivaldi.

«L’emozione è alle stelle» racconta Laura Colombo, originaria di Cerro ma angerese d’adozione (vive e ha lavorato come chirurgo ad Angera per più di vent’anni) che sarà tra i cinque solisti scelti per l’occasione. «Siamo davvero grati e felici di avere avere questa opportunità che è anche l’occasione per festeggiare i primi quarant’anni del nostro coro. L’evento negli Stati Uniti sarà il primo di una serie di appuntamenti per questo anniversario».

Le prove nella sede della formazione procedono a pieno ritmo: c’è chi come Laura Colombo arriva dal lago, chi dal Comasco e chi dal confine con la Svizzera. La passione per la musica non conosce distanze, nemmeno anagrafiche. Come nel caso del coro di Cerro, un gruppo affiatato di amici e non solo compagni di canto, che spazia dai venti agli ottant’anni compiuti.

Le valige sono pronte, in partenza per New York, sono dunque più di cento persone, tra maestri, orchestrali, coristi e famigliari. Girare l’Europa e non solo, è una delle più appassionanti esperienze che si affianca alla possibilità di cantare in alcuni luoghi ricchi di storia, arte, fascino e cultura: «Non è la prima volta che ci esibiamo in chiese e palchi importanti – prosegue Colombo -. L’anno scorso siamo stati a Vienna, nella Peterskirche, ed è stato un altro straordinario appuntamento».