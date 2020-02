La passeggiata in riva al lago si allunga

Al via il cantiere in riva al lago ad Angera per la realizzazione della nuova passeggiata pedonale e pista ciclabile che collegherà piazzale Volta all’area dei campi da tennis, in viale Ungheria. La zona – di fronte ai giardini pubblici – è stata attualmente transennata per permettere l’avvio dei lavori previsto proprio per i prossimi giorni.

«Quell’area, ora non accessibile, diventerà completamente fruibile e si collegherà con la ciclabile che da via Campaccino, vicino alla provinciale di via Milano, porterà sino all’imbarcadero» spiega il sindaco, Alessandro Molgora.

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio volto a promuovere la mobilità dolce nella cittadina: «La speranza per il futuro – conclude il sindaco – è quella di riuscire a realizzare un collegamento ciclopedonale che si colleghi a Ispra e Laveno via lago».