Smaltiti i sacchi dello “spazzino solitario”

Il lavoro dello “spazzino solitario” pare terminato. Da qualche giorno la persona che in molti hanno notato a bordo strada sulla provinciale del lago, tra Azzate Bodio Lomnago, non c’è più.

I margini della strada sembrano ripuliti per bene e anche i sacchi viola lasciati lì dal volontario e che erano stati al centro di una polemica con il sindaco di Galliate Lombardo, sono stati portati via da Coinger, come dimostra la foto scattata questa mattina, giovedì 27 febbraio.

Restano solo i rifiuti più ingombranti che forse necessitano di uno smaltimento più accurato.