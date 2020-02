Weekend di coriandoli, sfilate e mascherine

Sarà un carnevale baciato dal sole quello che si celebra nel fine settimana dal 21 al 23 febbraio, monopolizzando gran parte degli eventi del weekend dedicati a bambini e famiglie con travestimenti, carri e tante sfilate (scoprile qui tutte, comune per comune), manifestazioni di piazza ma anche letture e laboratori a tema.

Al riparo da coriandoli e mascherine solo teatri, cinema e boschi, dove godere di spettacoli differenti tra boschi, musical e burattini.

Sfilate di Carnevale

Sono tantissimi i paesi del Varesotto dove Pro Loco, scuole, associazioni e amministrazioni comunali sono alle prese con i preparativi di eventi e sfilate dei carri allegorici che, soprattutto questo fine settimana (con la sola eccezione di Varese e dei comuni che seguono il rito ambrosiano), celebreranno come vuole la tradizione il Carnevale, la festa che mette in discussione l’ordine costituito e dove grandi e piccini possono scegliere di vestire panni di personaggi o animali ispirati a fil, favole, cartoon, giochi, passioni o fantasie.

Spettacoli

Varese: per la prima volta Varese ospiterà uno spettacolo dei Burattini di Niemen sabato 22 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Nuovo di viale dei Mille > Leggi di più

Saronno: sabato pomeriggio il Cinema Silvio Pellico propone ai bambini la proiezione del film di animazione “Il piccolo Yeti”. L’avventura a base di amicizia e magia sarà seguita da uno spuntino condiviso per il terzo appuntamento della rassegna “Cinema a merenda” > L’iniziativa

Gallarate: si intitola “Storie di burattini” lo spettacolo classico di tanti racconti e burattini in baracca, in scena domenica 23 febbraio alle ore 16 al Teatro del Popolo con Salvatore Fiorini di “Pane e Mate” > I dettagli

Gallarate: il Teatro Condominio propone per domenica 23 febbraio alle ore 16 il musical del Family Show dedicato al “Magico mondo degli eroi e delle principesse“, con i personaggi delle favole tradizionali raccontati in situazioni inusuali > Leggi qui

Saronno: il musical dei “Tre porcellini” va in scena al Teatro Giuditta Pasta nel pomeriggio di domenica 23 febbraio alle ore 16 con le musiche studiate pre Broadway > L’evento

Besozzo: gli spettacoli per bambini e famiglie della rassegna “Vengo anch’io” del Teatro Duse tornano domenica 23 febbraio alle ore 16.30 con “Di la dal mare”, spettacolo nato dalla collaborazione tra la Compagnia Walter Broggini e Ortoteatro, dove attori e pupazzi porteranno piccoli in luoghi meravigliosi > Scopri di più

Azzate: domenica pomeriggio alle ore 16 la sala Triacca della Pro Loco ospita un appuntamento speciale delle Favole a Merenda con con la cantastorie Anna Pedrazzini e il suo “Pulcinella e il pesce magico”. Per info e prenotazioni (biglietto a 10 euro) chiamare il 339.6178572.

Giochi e Laboratori

Varese: in attesa della primavera l’impianto sportivo del Minigolf di via Copelli (ai Giardini Estensi) riapre ogni sabato e domenica, dalle ore 14.30, fino a sera a partire dal 22 febbraio > Scopri di più

Gallarate: si intitola “Arlecchino in biblioteca” il pomeriggio di letture animate e laboratorio creativo a tema con Giulia Lupi in programma per sabato 22 febbraio alle ore 15 alla Biblioteca civica Luigi Majno > Come partecipare

Angera: sabato 22 febbraio la Biblioteca dedica ai bambini a partire dai sei anni un pomeriggio speciale a tema Carnevale. Si comincia alle ore 15.30 con la lettura animata del libro “La nascita di Arlecchino” di Roberto Piumini e Giovanni Manna e, a seguire, un laboratorio creativo per realizzare ciascuno la propria maschera-mosaico > Leggi di più

Ranco: nuovo appuntamento sabato pomeriggio alle ore 15 con il laboratorio di manualità creativa per bambini dai 4 ai 12 anni della Casa degli Scarabocchi, dedicata questa volta a “Il carnevale degli animali” > L’appuntamento



Varese: ultima apertura straordinaria domenica pomeriggio per la mostra “Terremoti – Attenti agli elementi” allestita a Villa Baragiola, tra Museo Tattile e Dacia, con simulatori di sisma e giochi di carte e di costruzioni che aiutano a comprendere come comportarsi in caso di terremoti (dai 9 anni) > Scopri di più

Casalzuigno: domenica pomeriggio Villa Della Porta Bozzolo dedica gustosi laboratori ai bambini di ogni età. Alle ore 15 l’esperta cake designer Viola Kundert coinvolgerà i piccoli in un laboratorio di decorazione con la pasta di zucchero a tema “carnevalesco”, mentre alle ore 16.30 infanti e adulti – condotti dallo Chef Leonardo Bogarelli del Ristorante “I Rustici”, situato all’interno del Bene – potranno mettersi alla prova cucinando sfiziose frittelle in un’appassionante gara con premiazione finale > Scopri di più

Fuori porta

Lago di Varese: a piedi o in bicicletta, la ciclabile con i bambini in questo periodo è meravigliosa, ma bisogna attrezzarsi bene, conoscere il percorso e scegliere il tratto migliore per le proprie esigenze > Qualche idea

Ganna: in questi giorni la torbiera è ghiacciata, tutta ricoperta di uno spesso strato di acqua rigida e liscia che richiama centinaia di persone per scivolare con i pattini immersi nella natura > Scopri di più

Per mamma e papà

Varese: le funzioni di prevenzione, educazione e formazione del gioco psicomotorio, anche a scuola, nel convegno “Il gioco che educa e cura” in programma nella mattinata di sabato 22 febbraio alle ore 9 nell’Aula magna di via Ravasi dell’Università dell’Insubria > L’evento e come partecipare