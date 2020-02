I burattini di Niemen al Teatro Nuovo

Per la prima volta Varese ospiterà lo spettacolo dei burattini della famiglia Niemen, sabato 22 febbraio presso il Cinema Teatro Nuovo, al numero 39 di viale Dei Mille, alle ore 16.30.

La famiglia Niemen, radicata in Piemonte, è una delle grandi famiglie d’arte italiana, che porta avanti da sette generazioni la tradizione dei burattini, tramandandola di padre in figlio. Gli spettacoli in repertorio, che la famiglia ha portato in tutta Italia, sono aderenti ai canoni classici degli spettacoli di fine ‘800, nei quali il famoso e amatissimo burattino Gianduja ha un ruolo centrale, e sono rimasti inalterati da allora, permettendo di mostrare ai più piccoli un modo diverso di divertirsi, che non si basa sulla tecnologia ma su una collezione di circa 150 burattini di legno, fondali, sipari, copioni e manifesti.

La memoria orale di famiglia tramanda che il primo Niemen fosse stato un giullare alla corte dello zar, e che avesse preso il nome dal fiume che attraversa Bielorussia, Ucraina e Russia; nel corso degli anni si sono dedicati a numerosissime attività oltre a quella di burattinai: sono giostrai, circensi ed artisti di varietà, e sono entrati in contatto con altre importanti famiglie circensi italiane.

I Niemen questa volta porteranno a Varese una rappresentazione della favola di Cappuccetto Rosso, messa in scena con i tradizionali burattini di legno, con l’intento di offrire uno spettacolo “per bambini da 3 a 90 anni”.