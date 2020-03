Quattro tatami per la decima edizione del Trofeo Arcisate

Oltre trecento esibizioni, forma e combattimento: è stato questo e molto di più la decima edizione del Trofeo Arcisate di karate, che domenica 9 febbraio ha riempito la palestra comunale di via Giacomini, ad Arcisate, di emozioni e valori. Insomma: di sport per tutti, come è nello spirito delle asd che rendono viva Uisp Varese.

Ad organizzare anche questa decima edizione, Asd C.S. Vela Arcisate, capitanata dal presidente Filippo Sanfilippo, che è riuscita anche questa volta a confermare un appuntamento caratterizzato dal giusto agonismo e dal fair play. «Devo ringraziare soprattutto i nostri istruttori e i volontari che hanno collaborato con noi, la loro passione è stata il vero valore aggiunto della giornata», ha detto Sanfilippo al termine della gara.

Vecchie e nuove conoscenze, sul tatami di Arcisate: C.S. VELA asd Arcisate, CSKBA di Busto Arsizio, ASD Dojo Shotokan di San Gano in provincia di Torino, SKS – Castiglione Olona, ASD Sport Karate Corsico, secondo la classifica finale. Presenze anche fuori regione, quindi, per un appuntamento che sta allargando la propria zona di influenza, per uno sport per tutti che sia sempre più aperto ed inclusivo.

«La decima edizione del Trofeo Arcisate è stata anche una giornata utile anche come preparazione ed avvicinamento alla competizione Regionale e Nazionale del 2020 – dice Sanfilippo – grazie all’ottimo livello tecnico degli atleti presenti. Anche l’intervento di arbitri di livello nazionale è stato un grande stimolo per gli sportivi, e un’ottima esperienza per i nuovi arbitri delle società lombarde, che ringrazio per la numerosa partecipazione, e che ha permesso di attivare quattro tatami, limitando così l’attesa degli atleti e migliorando la spettacolarità dell’evento».

Un trofeo come questo, anche se di livello locale, è solo apparentemente semplice da organizzare: «È sempre più complicato, sia economicamente che burocraticamente – spiega Sanfilippo – ma grazie all’impegno di tutti i componenti delle nostre asd, lo sport per tutti resta una realtà importante per il territorio, in grado di aggregare atleti ed appassionati».

In queste settimane, però, l’emergenza coronavirus sta costringendo ad uno stop imprevisto anche le realtà Uisp più attive ed appassionate: «Dobbiamo avere pazienza – conclude il presidente dell’asd della Valceresio – è solo un momento necessario per il futuro di tutti. Approfittiamone per tenerci in forma da soli e lavorare “di testa”, sul senso del nostro essere sportivi».