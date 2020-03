Io resto a casa e cucino con chef Garzillo

In questi giorni di “clausura” a causa del Coronavirus, Varesenews propone un nuova rubrica: “Io resto a casa e cucino”. Protagonista sarà lo chef Alessandro Garzillo, allievo di Gualtiero Marchesi, anch’egli a casa per la chiusura del ristorante in cui lavora.

L’iniziativa nasce da una idea dello stesso Garzillo che ha pensato di invitare i lettori di Varesenews a dire quali ingredienti hanno nel frigorifero per realizzare, grazie ai suoi consigli, piatti semplici e gustosi, con una sorpresa finale che scoprirete guardando il video. L’indirizzo a cui inviare le vostre richieste è atelier.garzillo@gmail.com.

L’invito è valido anche per chi invece volesse inviare alla redazione (redazione@varesenews.it) la propria videoricetta realizzata in famiglia.

QUALCHE NOTIZIA SU CHEF GARZILLO

Talento puro quello di Garzillo che, unito al temperamento latinoamericano (è nato in Argentina) ibridato a sua volta con quello italo–belga dei genitori, ha generato una capacità di fondere e confondere stili diversi. Non stupisce dunque che la dispensa della sua vita sia piena di esperienze diverse in giro per i quattro angoli della terra condivise con i grandi nomi della cucina mondiale: da Andrea Berton a Paola Budel, da Ernst Knam a Matteo Baronetto e Damiano Nigro. E ancora, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Angelo Colzani, Luciano Tona e Nicola Tetta.

Infine, ricordiamo che a Garzillo nel 2008 venne assegnata la Stella Michelin, il riconoscimento più ambito per uno chef, ma lui nel frattempo aveva già chiuso il ristorante di Ternate.