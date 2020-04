Addio ad Achille Daverio, se ne va un pezzo della storia del paese

Dall’inizio degli anni ’80 fino al nuovo millennio Achille Daverio era da tutti riconosciuto in paese come l’anima dell’associazionismo e del volontariato legato alla proloco e a quelle piccole ma potenti macchine che nelle comunità rappresentano un punto di riferimento.

Oggi se n’è andato e l’intera Cuveglio lo piange. Classe 1942, Daverio ha ricoperto ruoli di primo piano nel Circolo, nella protezione civile, nel Comune e nella proloco. «Sempre pronto a mettersi in gioco e mai ad apparire, è stato uno dei motori del nostro paese. Anche se negli ultimi anni non abitava più a Cuveglio, la comunità deve molto a questa persona», lo ricordano gli attenti osservatori della valle.

È stato consigliere, assessore e vice sindaco dell’amministrazione Pietro Paglia per circa vent’anni ed è stato per molti anni alla guida Proloco come presidente.

«Era un volontario instancabile per le attività in paese e ha ricoperto la carica di presidente del circolo famigliare di Cuveglio», lo ricorda Carla De Guglielmo, vice presidente del Centro Anziani di Cuveglio e presidente del comitato feste di Vergobbio, che aggiunge: «Era un lavoratore instancabile nella sua professione di ambulante e anche per quanto fatto nel volontariato in paese».