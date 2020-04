Buoni alimentari per le famiglie, ecco come richiederli a Castellanza

Castellanza ha diffuso le modalità per l’assegnazione di buoni spesa prepagati per l’acquisto di generi di prima necessità. Il governo ha destinato alla città quasi 77.000 euro per aiutare le famiglie.

La domanda può essere reperita sul sito del Comune di Castellanza oppure richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: serv.sociali@comune.castellanza.va.it

La domanda dovrà essere inviata via e-mail a questo indirizzo: serv.sociali@comune.castellanza.va.itallegando copia di un documento di identità.

Per informazioni più dettagliate contattare la segreteria del Settore Politiche Sociali: tel. 0331526248 – e-mail: serv.sociali@comune.castellanza.va.it

I moduli possono essere scaricati seguendo questo link.