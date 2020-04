Gli esami hanno rivelato due nuovi casi di Covid-19 a Brebbia. Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Magni con una lettera ai cittadini sabato verso mezzogiorno. Il totale dei casi tra i cittadini del comune è quindi salito a sette, di cui purtroppo uno è deceduto.

Le autorità competenti hanno subito attuato il protocollo previsto per arginare il contagio, e le persone entrate in contatto con i positivi al virus sono in quarantena nelle proprie abitazioni.

«Nell’interesse di tutta la cittadinanza – commenta il sindaco – e per evitare la diffusione ulteriore del contagio, rinnovo l’invito a non uscire di casa se non strettamente necessario e rispettare tutte le norme igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute».