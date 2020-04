A Jerago non voucher ma pacchi alimentari

A Jerago con Orago gli aiuti alimentari non arriveranno sotto forma di voucher, ma in forma di pacchi distribuiti dalla rete di volontariato.

La giunta «ha deliberato criteri e modalità per l’utilizzo dei fondi assegnati al nostro Comune (euro 27.865,02) e destinati all’Emergenza Alimentare», fa sapere il sindaco Emilio Aliverti.

«Abbiamo una lunga e straordinaria esperienza che ci lega al Banco Alimentare. Siamo partiti da lí, da quella storia. I fondi saranno utilizzati per acquistare alimenti non deperibili, alimenti e prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene e costituire pacchi spesa destinati alle famiglie del nostro Comune messe in grave difficoltà dall’emergenza COVID-19».