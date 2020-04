Morto l’ex presidente della Gallaratese, quinta vittima in città del Covid-19

Gallarate piange la quinta vittima del Coronavirus in città: è Aldo Canziani, 90 anni, noto per il suo impegno nella Gallaratese Calcio. Era stato presidente della storica società sportiva cittadina (proprietaria della palestra e del campo di via Ronchetti, nella foto) e poi responsabile del settore calcio.

Canziani soffriva già di patologie respiratorie ed era ovviamente ricoverato in ospedale.

Sono 57 i gallaratesi positivi al Covid-19: tutte le vittime sono sopra i 70 anni, ma tra i positivi c’è anche una quota non secondaria di giovani.

Nella zona di Gallarate tutti i Comuni registrano almeno un contagio. Sedici sono i contagiati a Ferno, il Comune con la situazione più delicata, un contagiato ogni 450 abitanti circa (per confronto, appunto