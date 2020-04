Topo d’auto in manette, aveva minacciato il proprietario con una bottiglia

Gli uomini del commissariato di Legnano sono intervenuti a tarda sera ieri, domenica, in via Leoncavallo dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto in atto. A segnalare il furto è stato proprio la vittima che, dal balcone di casa, ha notato un uomo intento a frugare nella sua auto parcheggiata sotto.

Gli agenti, subito intervenuti, hanno trovato il ladro ancora sul posto e lo hanno fermato. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso anche che la vittima era scesa in strada nel tentativo di fermare il malvivente che ha risposto minacciandolo prima verbalmente e poi con una bottiglia di vetro che ha estratto dallo zaino. A quel punto il furto si è tramutato in rapina impropria e subito è scattato l’arresto.

Non senza difficoltà, per la resistenza opposta, l’uomo è stato portato in commissariato dove ha passato la notte in attesa del processo per direttissima ed è anche stato denunciato per aver violato le regole di contenimento del coronavirus.