60 pacchi di alimenti per aiutare le famiglie a Solbiate Arno

Un lavoro attento, per avvicinare le famiglie in difficoltà: è la missione della Caritas in tante realtà, anche a Solbiate Arno. Un impegno che è stato rinnovato anche nel periodo del lockdown e ora nella crisi economica post-Covid che già colpisce alcuni

«Stiamo seguendo una trentina di famiglie in difficoltà economica» dice Francesca Bassetti, del Centro d’ascolto della Caritas. I sostegno arriva anche grazie al materiale – circa 60 scatoloni di prodotti ogni settimana – fornito da Tigros grazie all’iniziativa “Carrello solidale”: i prodotti arrivano in questo caso dal supermercato solbiatese.

Il periodo straordinario dell’emergenza Coronavirus ha modificato anche in parte l’identità dei beneficiari: «Abbiamo sempre operato come Caritas con i pacchi di alimenti e vestiario: le richieste nel periodo sono particolarmente aumentate, soprattutto quelle da parte di famiglie italiane. Invece in questo periodo sono venute meno le famiglie straniere».

Il lavoro è spesso “puntuale”, per avvicinare anche famiglie che sono in difficoltà ma a volte non fanno subito emergere la loro situazione di fatica. «Ci siamo attivati per avvicinare famiglie che avevano bisogno, anche sulla base delle segnalazioni da parroco. Nella consegna dei prodotti siamo poi stati aiutati dai volontari del Centro Operativo Comunale, attivato per l’emergenza».

Complessivamente si parla di una trentina di famiglie, circa «una decina in più» di quelle che normalmente accedevano: si tratta di persone che hanno perso una parte delle ore di lavoro, soprattutto donne. «Per ora non abbiamo invece intercettato situazioni di famiglie rimaste completamente senza reddito». La Caritas di Solbiate Arno coinvolge una quindicina di volontari per i diversi servizi, dall’assistenza al Centro d’ascolto.