Bravi e bravissimi i diplomati 2020 delle scuole di Varese

È quasi finito. Lo strano esame di maturità sta per concludersi. Manca ancora qualche sezione ma le scuole varesine hanno pubblicato la maggior parte dei risultati.

I licei fanno il pieno di cento e di lodi: primo fra tutti il Cairoli con i suoi 20 cento e le tre lodi. Al Ferraris i bravissimi sono 12 diplomati con 100 e una con la lode. Otto massimi voti anche all’artistico Frattini dove si attendono i voti di una classe mentre al Manzoni in quattro sezioni si contano 10 cento.

Liceo Cairoli

3 A : due lodi Veronica Mattiazzo, Elena Rondini – due cento Giulia Atanasio e Morena Meraviglia

3 B : tre cento Guido Miglierina e matteo Molinari e Chiara Stella

3 C : 4 cento Federico Bernasconi, Matilde Gerola, Carola Indelicato Alessandro Montuori

3 D : 4 cento a Marzia Fontana, Mario Antonio Gervasini, Ludovica Montana, Andrea Monicelli

3 E : 5 cento in terza Ginevra Cattaneo, Lucia Cerati, Andrea Angelini e Giulia Langella ed Elena Penazzi

3 F : 1 lode di Davide Azzolin e tre 100 a Corinne Basile, Arianna Ceccon, Lidia Marazzi

Liceo Ferraris

Tre cento in 5A : Brusco Elisa e Stefano Corti , Francesca Ponte

3 Cento in 5 B Bressan Francesca, Filippo Acerbino e Chiara Clerici

5 C : due cento Luca Brusa ed Elena Fontana

5 D : un cento Alessandro Bertarelli

5 I : un 100 e lode a Agnese Fronte, tre cento a Marta Bernasconi, Emma Cattaneo, Carolina Falchi

Liceo Frattini

5A : 1 cento Valeria Vacondio

5 B : tre cento Virginia Donativo, Greta Marcolli, Asja Sangiorgio

5 C : 2 100 a Martina Grossule e Sofia Niang

5 D: 2 100 Melissa Scalabrini e Matteo Scarcella

5 G: da pubblicare

Liceo Manzoni

5 AM : 2 cento Vincenzo Adragna e Giacomo Minazzi

5 BL Esabac: 2 cento Ilaria Bolognesi, Edoardo Porretti

5 CS – ES: 5 cento Federica Colombo, Sara Isgrò; Davide Nocera, Francesca Vanoli e Silvia Zancanella

5 DL: Sophia Chiara Fiora

Tra gli istituti tecnici il Daverio Casula brilla con ben 8 cento e due lodi di cui una ottenuta da uno studente del serale. Sette cento e due lodi all’istituto tecnico tecnologico Newton

Itet Daverio Casula

5AFM Serale un 100 e lode a Yang Lucheng

5 CT : 1 cento a Giulia Lombardo

5 BR : 1 cento a Martina Re

5 AS : una lode a Simone Deidier

5 BL un cento a Leo Gabriele Lombardo

5 CAT un cento a Antonino Nucera

Isis Newton

5 CMT un cento a Luca Boccardo

5 AELE Una lode a Giulio Lotto e un cento a Christian Iurlaro

5BMEC : una lode a Davide D’Agosta

5 AGRI cento a Nicolò Silvestri

5 ABIO cento Erika Cecchi ed Edoardo Sgarro

5 AMOD Jessica Riganti e Valentina Romano