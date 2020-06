Chiuso il bando, ecco la proposta per il palaghiaccio di Varese

Oggi – venerdì 19 giugno – era l’ultimo giorno per per presentare le proposte per i lavori di ristrutturazione del palaghiaccio sulla base del lavoro svolto in precedenza. A Palazzo Estense è arrivata una proposta, presumibilmente – perché la busta non è ancora stata aperta – il mittente è la stessa società che aveva “vinto” la prima fase, iniziando già i primi contatti con i tecnici comunali. Si tratta della Aevv Impianti, società del gruppo Acsm-Agam, specializzata in efficientamento degli edifici e in risparmio energetico.

Il bando in scadenza oggi serviva a determinare chi, effettivamente, dovrà occuparsi del progetto definitivo, della realizzazione dei lavori e della gestione. Il bando era aperto a tutti e sarà vinto dalla cordata che – oltre che presentare adeguate garanzie, a partire da una fidejussione di valore pari al totale dei lavori – sarà in grado di abbassare ulteriormente il canone a carico del Comune. I proponenti, ovvero AEVV Impianti e Progetto Nuoto, partiranno da una situazione di vantaggio ma non è scontato che siano loro a vincere la contesa.

I tecnici del comune avevano già iniziato i primi discorsi preliminari per la realizzazione del progetto con il gruppo e da lunedì inizieranno la valutazione della proposta – che dovrebbe durare circa una settimana – poi, se tutto sarà ok, si potrà passare a preparare il progetto esecutivo che andrà in approvazione entro fine agosto.

Una volta approvato il progetto potrà esserci il “via libera” per i lavori.