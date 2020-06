Fabrizio Taricco confermato amministratore unico di Coinger

Si è svolta giovedì scorso l’Assemblea dei Soci di Coinger presso il municipio di Castronno.

Sono stati rinnovati gli organi societari: Fabrizio Taricco è stato riconfermato nel ruolo di Amministratore Unico per il triennio 2020-2022. Nominati anche i componenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per il medesimo triennio dell’Amministratore Unico; ne fanno parte Ugo Gaspari, nominato Presidente del Collegio, Manuela Furigo, Chiara Oblatore.

Nel corso della seduta assembleare sono stati approvati a maggioranza il bilancio di previsione triennale 2020-2022 e il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 che ha registrato un utile di euro 170.553,00.