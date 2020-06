Lo spettacolo della Luna apre gli eventi del weekend

E’ il primo weekend dopo mesi in cui potremo spostarci fuori dalla nostra Regione. Tante le occasioni fuori porta tra arte e natura. Venerdì sera tutti con il naso all’insù per guardare l’eclissi di luna.

METEO

PREVISIONI – Fine settimana tra sole, nuvole e pioggia. Nella giornata di venerdì il tempo sarà abbastanza soleggiato. Tra sabato e domenica torna la nuvolosità con possibili temporali – Leggi le previsioni

NATURA

EVENTI– Eclissi di luna il 5 giugno visibile in tutta Italia: ecco gli orari migliori. Venerdì 5 Giugno 2020 prevista un’eclissi di luna penombrale che sarà visibile in tutta Italia – Leggi l’articolo

TURISMO

VARESE – Sacro Monte, da sabato attiva la funicolare. La struttura riapre al pubblico dopo la quarantena, e i lavori di ammodernamento. Corse il sabato e la domenica e interscambio con gli autobus urbani – Leggi l’articolo

VARESE – Il bello della città in piccole escursioni: ScopriVarese. L’iniziativa delle Guide Abilitate Varese si svolgerà ogni sabato pomeriggio in due turni, ore 15.30 e 17, per tutta l’estate dal 6 giugno – Leggi l’articolo

LAGO MAGGIORE – Dieci luoghi sul lago dove si potrà tornare dopo la riapertura delle regioni. Da Arona a Cannobio passando per Stresa e Verbania: i luoghi più affascinanti della sponda piemontese del Lago Maggiore presto di nuovo aperti anche ai visitatori del Varesotto – Leggi l’articolo

ITINERARI – Weekend sul Lago Maggiore: un itinerario nel Basso Verbano, tra Piemonte e Lombardia. Due giornate alla scoperta del Basso Verbano? Ecco alcuni dei luoghi più belli da visitare in questo territorio a cavallo tra due regioni – Leggi l’articolo

IN BICICLETTA – Appena più in là: le piste ciclabili raggiungibili dalla provincia di Varese. In bicicletta nel cuore della Lombardia tra canali, campagne, paesi dell’Alto Milanese e Naviglio Grande – Leggi l’articolo

CERNOBBIO – Villa Bernasconi riapre al pubblico e ai ladri… di storie. La villa sul lago di Como riparte con le visite lunedì 1° giugno con misure di sicurezza e prenotazioni obbligatorie. Aperta anche la mostra “Fiori narrati”.. Leggi l’articolo

AGRATE CONTURBIA – Riparte il parco faunistico “La torbiera”. Ad aspettare i primi visitatori i due cuccioli di Gatto di Pallas nati alcuni giorni fa – Leggi l’articolo

PAVIA – La forza invisibile: il museo che racconta l’elettricità. Dalle origini con Alessandro Volta fino all’elettronica, un viaggio di due secoli raccontato tra tante curiosità e alcuni “pezzi” spettacolari – Leggi l’articolo

LAGO MAGGIORE – Museo del Cappello e Parco degli agrumi, dal 6 giugno ripartono le visite. Due strutture della rete museale Alto Verbano si preparano ad accogliere nuovamente i visitatori – Leggi l’articolo

MUSEI CHE RIAPRONO

VARESE – Musei varesini, si riparte dal weekend. Porte aperte al Castello di Masnago e al Castiglioni; domenica il turno di Villa Mirabello. Galimberti: «Un nuovo inizio fondamentale per il mondo della cultura» – Leggi l’articolo

CERRO DI LAVENO MOMBELLO – Alla scoperta della ceramica lavenese, il Midec riapre le sue sale. Lo spazio dedicato alla storia e alle tradizioni della ceramica lavenese inaugura ufficialmente la stagione venerdì 5 giugno – Leggi l’articolo

MALNATE – Malnate, riapre il Museo di Scienze Naturali. Domenica 7 giugno riaprirà le porte il museo civico all’interno di Villa Braghenti – Leggi l’articolo – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – Riapre al pubblico il Castello Visconti di San Vito di Somma. La Fondazione annuncia le nuove modalità per assicurare una esperienza ricca, serena e in sicurezza – Leggi l’articolo

IN VIAGGIO COL MERCANTE

IL RACCONTO – In Tanzania con gli Hadzabè, una tribù persa da qualche parte nel tempo. Nella seconda parte del documentario girato in Tanzania, Giancarlo Samaritani ed il suo team ci porteranno alla scoperta di territori remoti dove civiltà primitive sopravvivono alla “modernità” che avanza inesorabilmente – Leggi il racconto

MUSICA

VARESE – In diretta Facebook l’ultimo concerto della stagione dell’Insubria. Venerdì 5 giugno , l’Ensemble Borromini suonerà nell’aula magna vuota dell’ateneo, musiche di Corelli, Bach e Vivaldi – Leggi l’articolo

CINEMA

CURIOSITÀ – I migliori film da vedere su Amazon Prime Video, Now Tv e Netflix. Netflix, Amazon Prime Video e Now Tv. Dopo più di due mesi in casa risulta davvero difficile scegliere un film da vedere che non sia già stato visto – Leggi l’articolo