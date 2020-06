Riapre il minigolf di Varese

Dopo settimane di lavori di manutenzione e adeguamento, a partire da oggi 19 Giugno 2020, riapre al pubblico il minigolf di Varese: da sempre situato nel Parco di Villa Mirabello, con ingresso da via Sant’Antonio 8, o direttamente dai giardini del Parco.

L’area, di 3000 metri quadri, è stata inaugurata giovedì18 dai ragazzi del Camp Estivo “E-State tutti bene” con una partita.

La storica struttura, da 18 buche con differenti difficoltà, è ancora come da tradizione attrezzata di bar e sarà aperta tutti i giorni, 7 su 7, fino alle 22.00. Le tre buche più ammalorate sono state ristrutturate, mentre sono stati attivati tutti i criteri di sicurezza per garantire pulizia e igiene agli ospiti.. Per tornare a giocare a minigolf in sicurezza è stato inoltre attivato un sistema di booking on line sul sito web www.provarese.it : tutti coloro che si iscriveranno sul sito riceveranno un bonus per una partita.

«Stiamo lavorando attivamente per dare ad ogni buca il nome di una Azienda Varesina in qualità di Sponsor – spiega il presidente di Pro Loco Varese Roberto Bianchi – Questo ci permetterebbe di ristrutturare l’intero contesto, con l’occasione desideriamo ringraziare la Premiata Pasticceria Zamberletti che è stata la prima a credere nell’iniziativa e la Carpenteria Fapa Minonzi per aver accettato l’incarico di rifacimento delle strutture in ferro. La mattina verrà dedicata a gruppi incentive per la realizzazione di Challenge Aziendali in modo da attivare la struttura anche per attività diversificate»