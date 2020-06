Simmons vola in Turchia, Natali vicino a Forlì

L’ambiente del basket varesino è decisamente caldo in questi giorni, soprattutto per via della possibilità di ingaggiare un mostro sacro come Luis Scola: dopo la visita a palazzetto e Campus di lunedì il campione argentino si è preso un po’ di tempo per decidere se accettare di giocare nella Openjobmetis per prepararsi al meglio alle prossime Olimpiadi, le ultime per un super-veterano come lui.

Al di là dei rumors, però, ci sono anche altri movimenti da segnalare in queste ore. Il primo riguarda Jeremy Simmons, il miglior giocatore biancorosso della stagione passata: il pivot americano ha infatti firmato un contratto biennale con il Tofas Bursa, squadra turca di buon livello. Simmons e Varese erano legati da un accordo “1+1”: entrambe le parti sarebbero potute uscire entro il 1° luglio pagando all’altra 10mila dollari, cosa che il lungo ha fatto prima di accasarsi in Turchia.

Perso il centro – la notizia era nota da giorni – non è detto che rimanga il playmaker: Josh Mayo è formalmente un giocatore di Varese sino al giugno 2021 e per questo motivo è sempre rientrato nel possibile quintetto futuro. Il suo stipendio (l’accordo è di un anno fa) è però molto alto, troppo per le casse biancorosse nel dopo-Covid, e quindi la società non pare particolarmente disperata se il regista dovesse accasarsi altrove. Le offerte di Scafati e soprattutto Napoli potrebbero essere gradite per ambo le parti: il giocatore si manterrebbe su standard monetari alti (Varese aveva proposto una riduzione) e la società potrebbe valutare altre figure con ingaggi più sopportabili. Vedremo.

Un altro componente della Openjobmetis degli ultimi anni, Nicola Natali, è invece vicino alla firma con Forlì, in serie A2, città nella quale aveva già militato in passato nella medesima categoria. L’ala toscana è contesa tra i romagnoli e Ravenna, ma la prima opzione sembra quella più forte in questo momento.

Infine c’è da registrare una notizia negativa per il salvadanaio biancorosso: la Pallacanestro Varese dovrà infatti pagare 12.500 euro all’ex pivot Antonio Iannuzzi che ha aperto (e a questo punto vinto) un contenzioso con il club. La società dovrà anche saldare le spese processuali.