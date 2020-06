E’ il weekend del solstizio: eventi in città e fuori porta per inaugurare l’estate

Lo stavamo aspettando e finalmente il sole arriverà a colorare il weekend. Alle 23:43 di sabato ci sarà il solstizio e ufficialmente comincia l’estate. Hanno riaperto anche le frontiere con la Svizzera. Ecco cosa vi proponiamo per il weekend

METEO

VARESE – L’estate sta arrivando, il termometro sale. Domenica sarà il giorno più soleggiato e caldo: il Centro Geofisico Prealpino prevede che si tocchino i 30 gradi in pianura. Il solstizio d’estate quest’anno cadrà il 20 giugno alle ore 23:43 – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO

LAVENA PONTE TRESA – Sabato riapre il parco acquatico comunale di Lavena Ponte Tresa. Per quest’anno saranno mantenute le tariffe del 2019 e i maggiori costi saranno sostenuti con un contributo straordinario dal Comune – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Riapre in sicurezza il rifugio Città di Busto Arsizio in Val Formazza. I gestori fanno sapere che da sabato 20 giugno sarà possibile pranzare e pernottare. Confronto impietoso con il 2019: la neve sta sparendo – Leggi l’articolo

USMATE VELATE (MB) – Lavori conclusi: sabato riapre il Parco di Villa Borgia a Usmate Velate. Completata la riqualificazione che ha interessato pavimentazione, illuminazione e cura del verde – Leggi l’articolo

TURISMO – Il castello di Monastero Bormida apre al pubblico. L’iniziativa è in programma domenica 21 giugno nell’ambito di “Castelli aperti” – Leggi l’articolo

MUSICA

TURISMO – La Festa della Musica alla Reggia di Venaria. Una giornata che celebra l’arrivo dell’estate. L’iniziativa è in programma domenica 21 giugno – Leggi l’articolo

MACUGNAGA – A Macugnaga torna la Festa della Musica. Appuntamento domenica 21 giugno alle ore 17 in piazza Municipio. Protagonista la Fabio Marza Band con Maurizio Gnola – Leggi l’articolo

SPORT

TRAIL RUNNING – Due percorsi per tutta l’estate: il Campo dei Fiori Trail si corre così. In attesa di sapere se la gara del 26 settembre sarà disputata, gli organizzatori hanno allestito due tracciati da affrontare individualmente, con partenza e arrivo a Comerio. Ecco come fare

PODISMO – Varese/Sacro Monte: il 19 giugno si corre con partenza libera. Impossibile disputare una prova tradizionale: l’appuntamento sportivo e benefico organizzato dallo Sci Nordico Varese si disputerà con la modalità della Virtual Race. Ecco come fare per acquistare il pettorale – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – Il museo Maga di Gallarate riapre con Calvino e William Xerra. Due le mostre in programma a partire dal 20 giugno. Da sabato 11 luglio torna anche la Maga Estate con i concerti a ingresso gratuito – Leggi l’articolo

VARESE – Settima edizione della collezione in piccolo formato della Galleria Punto sull’Arte. Apre sabato la mostra con venti artisti italiani e stranieri – Leggi l’articolo

SPECIALE SVIZZERA

VIAGGI – Frontiere riaperte, cosa è cambiato dal 15 giugno – Leggi l’articolo

TURISMO – Frontiere aperte, tornano i viaggi della Vigezzina. Sei collegamenti al giorno. I treni potranno nuovamente circolare sull’intera linea collegando Locarno e Domodossola – Leggi l’articolo

CANTON TICINO – Riapre il Museo delle dogane con i manifesti turistici della Belle Époque. La ventina di grandi manifesti turistici d’epoca esposti in mostra vantano le bellezze dei laghi di Lugano e Locarno. Il Museo è raggiungibile soltanto via lago – Leggi l’articolo

CHIASSO – Film all’aperto e drive-in: Chiasso torna al cinema con Cinestate. Dal 18 giugno al 27 agosto 2020 saranno ben dodici i titoli che verranno proposti al pubblico, con la classica formula estiva del cinema open air oppure vivendo l’esperienza del drive-in – Leggi l’articolo

LUGANO – LongLake Festival, continuano gli appuntamenti. Ecco il suo programma giornaliero all’insegna della pluralità di eventi e proposte per tutti – Leggi l’articolo

CHIASSO – La forza poetica di Alberto Giacometti al m.a.x. museo. L’esposizione presenta il corpus grafico dell’artista svizzero con oltre quattrocento opere – Leggi l’articolo

IN VIAGGIO COL MERCANTE

IL RACCONTO – Verso le coltivazioni di caffè tra Kilimangiaro Karatu. Parte terza. La terza parte del reportage realizzato dal team del “mercante” Giancarlo Samaritani ci porterà alla scoperta di comunità rurali che si dedicano alla coltivazione ed alla pastorizia, tra queste incontreremo i Datoga – Leggi l’articolo