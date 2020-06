Due percorsi per tutta l’estate: il Campo dei Fiori Trail si corre così

Sentieri puliti e accessibili, formula innovativa almeno fino a quando si capirà se il “grande evento” potrà andare in scena. Il Campo dei Fiori Trail 2020 è tuttora in forse a causa del Covid-19: la lunga gara di podismo in montagna è in calendario per il prossimo 26 settembre ma ovviamente non è detto che possa essere disputata, sia per l’onda lunga della malattia sia per le disposizioni che rendono più difficile allestire prove del genere con il coinvolgimento di centinaia di persone.

Il gruppo degli organizzatori (la Asd Campo dei Fiori Outdoor), però, non è stato con le mani in mano e ha messo a punto una nuova modalità per disputare la prova varesina: sono stati infatti disegnati due tracciati – differenti per lunghezza, dislivello e difficoltà – all’interno del Parco del Campo dei Fiori che si possono percorrere individualmente in un qualsiasi giorno compreso tra il 19 giugno e il 31 agosto. Grazie all’ausilio di un tracker, si potrà scaricare la traccia GPS e correre lungo il percorso scelto; l’operazione non ha costi per i partecipanti che si possono iscrivere fin d’ora sul sito ufficiale della manifestazione (CLICCANDO QUI).

In questo modo è anche possibile prenotare il tracker che può essere ritirato sia a Gavirate (alla Gioielleria Crespi), sia a Busto Arsizio nella sede della Kratos Sport. Non verrà comunque redatta una classifica finale con tutti i partecipanti perché non si tratta di una competizione vera e propria, ma di un invito a tornare a vivere lo sport outdoor attraverso il territorio varesotto, per molti ancora inesplorato.

Nel frattempo, per garantire la buona qualità dei tracciati, il gruppo di volontari CleanForesTeam ha cominciato l’opera di pulizia dei sentieri attraversati dal trail, togliendo rami e detriti che si sono accumulati in questi mesi di lockdown. A seguire, ci sarà anche il posizionamento della segnaletica permanente del trail in collaborazione con l’Ente Parco Campo dei Fiori, trasformando così la manifestazione in un simbolo del territorio.

I due percorsi a disposizione degli atleti in questa estate 2020 sono lunghi rispettivamente 26 chilometri (1.200 metri di dislivello positivo) e 48 chilometri (con 2.500 metri di dislivello positivo). Partenza e arrivo saranno posizionati al parco di Villa Tatti Tallachini a Comerio e non più, come avveniva fino all’anno scorso, sul lungolago di Gavirate.