Open Fiber ha finito di posare: ora tocca ai ripristini, anche in centro città

I lavori di posa della fibra targati Open Fiber sono ormai completati: tutte le vie di Varese, che la società che sta cablando l’Italia ha individuato, sono state raggiunte.

Per raggiungere anche le case (va ricordato che Open Fiber porta la fibra secondo lo standard FTTH, FIber To the home) manca solo la posa, che avviene solo a richiesta, dei cavi che portano dai pozzetti in strada ai vari palazzi.

E’ arrivato il momento perciò dei ripristini definitivi delle strade: che sono già iniziati da tempo in diversi quartieri, ma devono ancora raggiungere oltre un centinaio di vie cittadine, molte delle quali in centro città.

«C’è un piano in corso dal mese di maggio, da quando cioè è stato possibile riprendere i cantieri dopo l’emergenza – spiegano dalla società – Che riguarda circa 19 chilometri di strade complessive, 4 dei quali già realizzati. Tra agosto e settembre, tempo permettendo, contiamo di chiudere tutto».

Al momento, risultano collegate con la Fibra 27.500 unità immobiliari in città: una manna per i varesini nel lockdown, durante il quale ci sono stati picchi di download del 50% in più e dell 300% in upload. Picchi che la fibra, contrariamente alla linea telefonica precedente, è stato in grado di reggere facilmente per la sua stessa conformazione.

L’ELENCO (IN ORDINE ALFABETICO) DELLE STRADE DA RIPRISTINARE IN QUESTE SETTIMANE

LARGO LUCIANO COMOLLI

LARGO RESISTENZA

PIAZZA BUZZI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA LITTA

PIAZZA MONTE GRAPPA

PIAZZA MOTTA

PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO

VIA AL COLLE

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA ALESSANDRO VOLTA

VIA ANDREA DEL SARTO

VIA ANDREA MANTEGNA

VIA ANDREA PALLADIO

VIA ANGIOLO DE VINCENTI

VIA ANTONIO BUSCA

VIA ANTONIO CANOVA

VIA AQUILEIA

VIA ATTO VANNUCCI

VIA BARAGGIA

VIA BENEDETTO MARCELLO

VIA BERNARDO RUCELLAI

VIA BICOCCA

VIA BORGOGNONE

VIA BORROMINI

VIA BRENNERO

VIA BRUNO JAMORETTI

VIA BUTTI

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA CARLO AVEGNO

VIA CARLO D’ADDA

VIA CARLO GIUSEPPE VERATTI

VIA CARLO ROBBIONI

VIA CASTIGLIONI

VIA CESARE BATTISTI

VIA CIMABUE

VIA CONCA D’ORO

VIA DANIELE MANIN

VIA DANIELE SCOLA

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DAZIO VECCHIO

VIA DEI CAMPIGLI

VIA DEI CARRACCI

VIA DEL POLIGONO

VIA DELLA CALCINESSA

VIA DELLA RIZZOLA

VIA DIONIGI BUSSOLA

VIA DOLOMITI

VIA DON GIUSEPPE DELLA VALLE

VIA DONATELLO

VIA DONATO MONTORFANO

VIA EDISON THOMAS ALVA

VIA ELEUTERIO PAGLIANO

VIA ELVIO COPELLI

VIA EMILIO MOROSINI

VIA EMMA MACCHI ZONDA

VIA FELICITA MORANDI

VIA FILIPPO DEL PONTE

VIA FILIPPO TURATI

VIA FRANCESCO ALBANI

VIA FRANCESCO DEL CAIRO

VIA FRANCESCO FILELFO

VIA FRANCESCO PETRARCA

VIA FRATELLI DELLA ROVERE

VIA FRATELLI GIOVANNINI

VIA FRIULI

VIA GABRIELE ROSSETTI

VIA GALDINO DA VARESE

VIA GALILEO FERRARIS

VIA GHIBERTI

VIA GIACOMO PUCCINI

VIA GIAMBELLINO

VIA GIAMBOLOGNA

VIA GIANTONIO CICCHELERO

VIA GIOTTO

VIA GIOVANNI BAGAINI

VIA GIOVANNI CADOLINI

VIA GIOVANNI CANETTA

VIA GIUSEPPE BERTINI

VIA GIUSEPPE BONINI

VIA GIUSEPPE GRANDI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GIUSEPPE PIERMARINI

VIA GONDAR

VIA GUGLIELMO BERNASCONI

VIA GUIDO CAVALCANTI

VIA GUIDO D’AREZZO

VIA GUIDO RENI

VIA INDIPENDENZA

VIA ISOLABELLA

VIA ISONZO

VIA LAZZARO PALAZZI

VIA LAZZARO PAPI

VIA LEDRO

VIA LEOPOLDO GIAMPAOLO

VIA LORENZO BERNINI

VIA LORENZO GHIBERTI

VIA LUIGI SACCO

VIA MAGENTA

VIA MARIA VIRGINIA STAURENGHI

VIA MARIO BERTOLONE

VIA MARIO CIVELLI

VIA MASACCIO

VIA MASOLINO DA PANICALE

VIA MICHELANGELO BUONARROTI

VIA MONTE BALDO

VIA MONTE ZEBIO

VIA MORI

VIA NATISONE

VIA NUCCIA CASULA

VIA ORTIGARA

VIA PADRE REGINALDO GIULIANI

VIA PAOLO VERONESE

VIA PASUBIO

VIA PIERO GOBETTI

VIA PONTE ROTTO

VIA POSTUMIA

VIA RENÉ VANETTI

VIA RONCHETTO FÈ

VIA SABOTINO

VIA SACRO MONTE

VIA SAN MICHELE

VIA SAN PEDRINO

VIA SANDRO NICOLINI

VIA SANGALLO

VIA SANT’IMERIO

VIA SARDEGNA

VIA SEMPIONE

VIA SEVERO PIATTI

VIA SORRISOLE

VIA SPERI DELLA CHIESA JEMOLI

VIA UGO FOSCOLO

VIA VALLARSA

VIA VALMALENCO

VIA VALVERDE

VIA VETTA D’ITALIA

VIA VITTORIO VENETO

VIALE DEI MILLE

VIALE DELL’IPPODROMO

VIALE OTTORINO ROSSI

VIALE PADRE GIAN BATTISTA AGUGGIARI

VIALE VALGANNA

VICOLO CAMAIRAGO

VICOLO CHIUSO

VICOLO MERA

VIA BERNARDINO CASTELLI

VIA LUIGI MERCANTINI

VIA PERGINE

VIA RONCACCIO

VIA CARANTANI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

VIA APPIANI

VIA MERCADANTE

VIA LEGNANI

