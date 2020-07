Si sente male durante una lite in piazza a Malnate

È finito all’ospedale per via di quell’agitazione che sale e risale durante un bisticcio violento, perlomeno nelle parole prima ancora che nei mani, quella soglia che se superata può mandare in tilt cuore, vene e pressione.

Proprio quello che è successo nel pomeriggio di venerdì a Malnate.

Erano passate le 2 da una ventina di minuti quando in piazzale Luraschi sono arrivate le sirene di ambulanza e carabinieri.

I militari hanno appurato che si trattava della lite fra due persone durante il quale uno dei due contendenti ha accusato un malore.

L’uomo, 53 anni è stato soccorso dal 118 arrivato sul posto con un’ambulanza della croce rossa italiana di Varese e ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate in codice giallo.