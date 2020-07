Tanti auguri, Negus

Il Negus è più di un pescatore, è un monumento vivente del lago e di Cazzago Brabbia. Oggi, 31 luglio, compie 84 anni, 70 dei quali passati sul suo barchetto, a calare e tirare su le reti, sfilettare il pesce, sistemare la casa dei pescatori circondato dai suoi fedeli felini di lago e dai colleghi di sempre, chi c’è ancora come il Nesto e chi non c’è più come il Natale e il Daniele.

Luigi Giorgetti è da sempre “il Negus” per il suo colorito della pelle, perennemente abbronzato, ma anche per il suo carattere forte, un po’ burbero come dev’essere la gente di lago, anche se quando entra un po’ in confidenza e si mette a raccontare di reti, barche e pesci diventa quasi romantico e dolce. Ama accogliere chi passa nella Casa dei Pescatori, fermarsi un attimo e spiegare come funzionava quando il lago era trasparente, ricordare i bei tempi della pesca che dava da mangiare a tutto il paese, o della nebbia che non c’è più. Lo si incontra al bar del lago, dove si ferma a riposare dopo una giornata di lavoro o per un caffè, con qualche aneddoto sempre pronto. Non chiedete di Luigi, però: lui è Ul Negus.