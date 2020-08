Coltelli, hashish e misure anti-contagio nel weekend della Polizia di Gallarate

Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato cittadino. Nel pomeriggio di ieri (domenica) un equipaggio della Squadra Volante ha proceduto al controllo di polizia di un gruppo di ragazzi che stazionavano nei giardinetti pubblici di questa via Colleoni.

Uno dei giovani, un ventiduenne di Milano, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm per una lunghezza complessiva di 21 cm, detenuto all’interno del suo zaino personale. Per tale motivo è stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria per il reato di porto d’armi o oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Nella medesima serata, invece, su disposizione della Questura di Varese, è stato organizzato un mirato servizio di prevenzione e controllo della “movida” Gallaratese.

Due equipaggi del Commissariato hanno effettuato vari passaggi nel centro cittadino con prolungate soste nei pressi dei locali pubblici più frequentati, riscontrando il rispetto delle misure anti-contagio sia da parte degli esercenti che degli avventori. In totale sono state controllate 22 persone e 4 veicoli. Nel corso dell’attività gli agenti hanno rinvenuto in via Rusnati, poco più di 5 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, materiale che hanno sottoposto a sequestro a carico di ignoti.