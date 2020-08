Farinon: “Non accetto che le minoranze dicano che il comune non fa nulla per la scuola”

«Durante la commissione scolastica di martedì 25 agosto abbiamo fatto il punto della situazione insieme ai dirigenti scolastici e al personale interno che, ricordo, sono persone che hanno lavorato tutto il tempo aspettando le direttive del governo, che o non arrivano o, quando arrivano, sono confuse», spiega l’assessore all’Istruzione di Samarate, Linda Farinon, mentre puntualizza che non è stata una commissione politica, «come dovrebbe essere».

La commissione è stata fortemente voluta dalle forze di minoranza (Pd, Forza Italia, M5S e la civica Samarate Città Viva), che hanno incalzato Farinon lamentando scarso interesse alle esigenze del territorio e al mondo della scuola.

«Apprezzo il contributo delle minoranze», continua l’assessore, «perché sono sempre di supporto e sono costruttive, ma non accetto che venga detto che il comune non lavora quando ci sono fior fiore di comunicazioni da parte mia». Farinon ha poi precisato che non ha convocato la commissione ad agosto «solo sull’edilizia scolastica, perché si trattava di una commissione ai lavori pubblici: l’abbiamo messa in piedi lo stesso grazie alla nostra disponibilità, ma non è una commissione istruzione, alcuni punti non avremmo dovuto affrontarli».